TCL เปิดแคมเปญ “TCL Cool Summer Save” ชวนช้อปคลายร้อน ลุ้นบินลัดฟ้าสู่ฮาร์บิน พร้อมรางวัลมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทคโนโลยี และเครื่องใช้ไฟฟ้า ระดับโลก เดินหน้าสร้างประสบการณ์คลายร้อนสุดคุ้ม เปิดตัวแคมเปญ ใหญ่ประจำปี “TCL Cool Summer Save ร้อนนี้เซฟทุกองศา” มอบ สิทธิพิเศษและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3,000,000 บาท พร้อมกิจกรรม อีกมากมายตลอดช่วงซัมเมอร์นี้
พร้อมกันนี้ TCL ยังได้เปิดตัวเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ เพื่อรองรับ ความต้องการในช่วงหน้าร้อน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ VoxIN Series, BreezeIN Series และ SaveIN AI Series ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน ความเย็นสบาย ความสะดวก และความประหยัดด้วยเทคโนโลยี T-AI Energy Saving ให้แอร์ทำงานฉลาดขึ้น ด้วยการตรวจจับอุณหภูมิห้องแบบ เรียลไทม์ ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เย็นสบาย ประหยัดพลังงานมากขึ้น
• VoxIN Series – เย็นเหนือระดับ แค่สั่งด้วยเสียง มาพร้อมสลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 สูงสุด 5 ดาว และยังมีแผ่นกรอง HEPA Filter ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
• BreezeIN Series – เย็นทันที สั่งการได้ทุกที่ พร้อมดูปริมาณการใช้ไฟผ่าน TCL Home APP ได้ไม่มีเพิ่มภาระค่าไฟ ทนทานเน้นความคุ้มค่าให้ทุกบ้าน
• SaveIN AI Series – เย็นประหยัด คุ้มเกินขนาด ด้วยระบบ AI Inverter กระจายลมทั่วห้องได้ไกลขึ้น เย็นสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ TCL ยังมีโซลูชันเครื่องปรับอากาศสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่
• Cassette Cooling – สั่งการง่าย เย็นทั่วทั้งอาคาร กระจายลม 360 องศา พร้อมดูปริมาณการใช้ไฟได้ง่าย ๆ ผ่าน TCL Home APP
• Ceiling Cooling – เย็นเร็วทั่วห้อง ควบคุมง่าย สบายกว่า ติดตั้งได้ทั้งแบบ ตั้งพื้นและติดเพดาน
ยิ่งตอกย้ำความคุ้มค่าในทุกองศา แคมเปญ “TCL Cool Summer Save” ยังได้รวบรวมสินค้าในทุกหมวดของ TCL ทั้งทีวี เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า และตู้เย็น เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ ในฐานะผู้นำที่มอบทั้ง “ความเย็น” และ “ความคุ้มค่า” ให้กับผู้บริโภค โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 – 30 พฤษภาคม 2569
โดยไฮไลต์ของแคมเปญแบ่งเป็นลุ้นจัดเต็ม 2 ต่อ
ต่อที่ 1 Cool Escape – ซัมเมอร์ฮาร์บิน ทริปดับร้อน 5 วัน 4 คืน
เพียงซื้อสินค้าทีซีแอลที่ร่วมรายการและลงทะเบียน มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ทริปเที่ยวเมืองฮาร์บิน ประเทศจีน 5 วัน 4 คืน จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
ต่อที่ 2 Cool Saver – ฉลาดเซฟ เย็นคุ้ม ช่วยคุณเซฟค่าไฟหน้าร้อนนี้ เพียงซื้อสินค้าทีซีแอลที่ร่วมรายการและลงทะเบียน ร่วมลุ้นเป็น 1st Spender รับ Cashback มูลค่า 1,500 บาท รวมกว่า 230 สิทธิ์ แบ่งเป็น 3 รอบตลอดแคมเปญ
สุดท้าย Cool Gifts – ซื้อแล้วได้ฟีล ซื้อปุ๊บ รับปั๊บ
เพียงซื้อสินค้าทีซีแอลที่ร่วมรายการไม่ต้องลงทะเบียน รับของพรีเมียมสุดฮอต จาก TCL ทันที (จำนวนจำกัด)
วิธีเข้าร่วมสนุกในแคมเปญ “TCL Cool Summer Save”
1. ซื้อสินค้าทีซีแอลที่ร่วมรายการ ผ่านห้างสรรพสินค้าทุกสาขา ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือช่องทางทีซีแอล Online Official
2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.tclcoolcampaign.com/ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมอัปโหลดใบเสร็จ
3. รอลุ้นรับสิทธิ์และรางวัลตามเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม
สามารถดูรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tcl.com/th/th/news/tcl-cool-summer-save