สยามพารากอน เปิดฉากเทศกาลมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ เนรมิต “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” สู่ประสบการณ์แห่งแฟชั่น ดนตรี และไลฟ์สไตล์ระดับเวิลด์คลาส

สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็น Global Destination จุดหมายปลายทางอันดับ 1 ที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผนึกกำลัง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดฉากเทศกาลมหาสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ กับงาน “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” ณ พาร์ค พารากอน อลังการไฮไลท์วันเปิดงาน 10 เม.ย. 2569 จัดเต็มแฟชั่นโชว์ “SUMMERBEATS FASHION SHOW” จากแบรนด์ชั้นนำ ก่อนส่งต่อบรรยากาศแห่งความสนุกกับการปรากฏตัวของ “พูห์-พาเวล” และปิดท้ายค่ำคืนอย่างน่าประทับใจด้วย PROXIE โดยงานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชน แบรนด์ วิชี่ เดอคอส ภายใต้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ แบรนด์ สมูทอี ภายใต้บริษัท สยามเฮลท์กรุ๊ป ร่วมจัดงาน
สำหรับแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นหนึ่งในโมเมนต์สำคัญของการเปิดฤดูกาลแห่งความร้อนแรง โดยพารากอน ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ คัดสรรลุคเด่นจากคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 มากกว่า 40 ลุค ผ่านเหล่านายแบบคนดัง อาทิ แจม-รชตะ, จูเนียร์-กาจบัณฑิต, อิน-จักราสินธุ์, พาย-ลัทธนันท์แบมแบม, เชียร์ THX และหนุ่ม ๆ จาก “The Face Men Thailand SS 4” มาถ่ายทอดสไตล์ผ่านรันเวย์แฟชั่นที่ทั้งเท่ สนุก และมีคาแร็กเตอร์ชัดเจนในทุกก้าว พร้อมไลน์อัพแบรนด์แฟชั่นและแอ็กเซสซอรีถูกยกทัพมาเติมสีสันแบบจัดเต็ม ตั้งแต่แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ APRIL POOL DAY, ASV, CALM OUTDOORS, CHATO STUDIO, COMPONENT, FRI27NOV, ISSUE, KLOSET, MY 1989 BRAND, TA SWIM และ VICKTEERUT ไปจนถึง LA BELLA และ O&B ที่ช่วยคอมพลีตลุคให้สนุกยิ่งขึ้น ขณะที่ฝั่ง International Brands อย่าง Diane von Furstenberg, Love Moschino และ ROXY ก็ไม่พลาดเสิร์ฟกลิ่นอายแฟชั่นระดับโลก เสริมด้วยเครื่องประดับจาก COUPLE JEWELRY, JEWELLISTA, NAKAMOL และ PANNE JEWELRY รวมถึงแว่นกันแดดจาก GLASSAHOLIC, KOMONO, ROAV และ Le Specs ที่ช่วยอัปเลเวลลุคซัมเมอร์ให้ชิคแบบไม่มีสะดุด
นอกเหนือจากรันเวย์วันเปิดแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2569 สยามพารากอนยังรังสรรค์
SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026 ให้กลายเป็นมิวสิกเฟสติวัล ระดับโลกพร้อมยกระดับความมันส์ให้ร้อนแรงยิ่งขึ้น กับการรวมตัวของศิลปินสุดฮอตกว่า 150 ชีวิต!! ได้แก่
• 11 เม.ย.69 เวลา 16.00 น. - มาสุ–ตี๋ / DJ Crossthy / DICE / JOEY BOY / Purpeech
• 12 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. - เอนจอย-จูน / Khana bierbood / DJ CHIN CHINAWUT /
KT KRATAE
• 13 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. - LE7EL / Sweezdream / Paradise Bangkok / Tilly Birds
• 14 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. - บิลลี่-เบ้บ / SONS / ALTERS / Tattoo Colour
• 15 เม.ย.69 เวลา 17.00 น. - กฤษฎิ์-ภพ / 4MIX / Shine Boys / พีจัง กฤษณะ
เนรมิตทุกตารางนิ้วให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งการถ่ายภาพและเช็กอิน
นอกจากนี้ ยังเนรมิตพื้นที่บริเวณ จีเวล และ พาร์ค พารากอน ชั้น M ให้กลายเป็นโลกแห่งสีสัน
สุดตระการตา ชวนทุกคนหลุดเข้าไปในบรรยากาศซัมเมอร์โดดเด่นด้วยกังหันลมหลากสีสัน ที่หมุนรับแสงแดดอย่างมีชีวิตชีวา ผสานเข้ากับโครงสร้างไม้ไผ่ ที่สะท้อนเอกลักษณ์งานคราฟต์ไทยในรูปแบบร่วมสมัย รายล้อมด้วยสีสันนีออนสดใสและดีไซน์ Abstract สุดคูล ที่เปลี่ยนทุกมุมให้กลายเป็นแลนด์มาร์กถ่ายรูปสุดปัง เพราะ
ทุกตารางนิ้วคือประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งสนุก สดใส และเต็มไปด้วยพลังแห่งซัมเมอร์
• “Glitter Tattoo” วันละ 4 รอบ (11.00 / 13.00 / 15.00 / 17.00 น.)
• คาราวานกิจกรรมสุดมันส์ ทั้ง Beat Knockdown / Splash Dunk Challenge / Beat Out Challenge
• สายชิลห้ามพลาด สยามพารากอน ร่วมกับ ชงเจริญ ครีเอทพื้นที่สุดชิคเอาใจสายแฮงเอาท์โดยเฉพาะ เตรียมพบกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและเครื่องดื่มเมนูพิเศษเฉพาะสยามพารากอนเท่านั้น
• เติมความสดชื่นกับ “Watermelon Smoothie Bar” จากหนุ่มสุดฮอต กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์ ไชยโรจน์ พร้อมแก๊งหนุ่มสุดคิวท์ ไม้เอก, ภีม และ เอิร์ธ ที่สลับกันมาเสิร์ฟความเฟรชให้ฟินแบบจัดเต็ม
เสริมทัพด้วย “SUMMER ICE BAR” ที่ขนของหวานหลากรส เติมความเย็นชื่นใจ
• ชวนสัมผัสขบวนทรูปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย ทั้งโขนและละครหุ่น จาก ชมรมยุวชนคนรักษ์ศิลป์ (โจหลุยส์จูเนียร์) หยิบแรงบันดาลใจจากศิลปะการแสดงมาครีเอทใหม่ให้ร่วมสมัย สนุก และเข้าถึงง่ายมากขึ้น พิเศษ! ร่วมชมการแสดงได้ในเวลา 13.00 น. / 15.00 น. และ 17.00 น.
• ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของความเป็นไทยในมุมมองใหม่ กับงาน “THAI THAI MARKET” มาร์เก็ตสุดสร้างสรรค์ที่รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และของที่ระลึกจากแบรนด์ไทยคุณภาพ ระหว่างวันที่ 3 – 21 เมษายน 2569 ณ Fashion Hall ชั้น 1
• จัดเต็มความคุ้มค่ากับโปรโมชั่นทั้งศูนย์ฯและห้างสยามพารากอน ร่วมฉลองซัมเมอร์นี้ให้พิเศษยิ่งขึ้น กับแคมเปญ “Ultimate Summer Deals” ระหว่างวันที่ 10-19 เม.ย.69 โดยช็อปครบตามเงื่อนไข รับ SIAM GIFT CARD และ CASH COUPON จากพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ มูลค่ารวมสูงสุด 1,600 บาท พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัลที่สยามพารากอน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย สมาชิก ONESIAM รับเพิ่ม ONESIAM Coin 4 เท่า เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD
*บัตรเครดิต ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปี, อัตราดอกเบี้ย0% เมื่อลูกค้า ชำระเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย25%ต่อปี
• นอกจากนี้ พารากอนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยังมอบความพิเศษด้วยแคมเปญ “SUMMER CATION” ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. 69 – 28 เม.ย.69 ห้างฯ ลดสูงสุด 70% ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 7,000 บาท จาก M CARD, และ บัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA , บัตรเครดิต UOB หรือ บัตรเครดิต กสิกรไทย เมื่อช้อปสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับ M CARD รับฟรี PUFF BAG COLLECTION รับ PUFFY BAG มูลค่า 490 บาท ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ( เริ่ม 6 มี.ค.69 – 26 เม.ย.69) เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน (ยกเว้น Power Mall และ Gourmet Market) และ รับ PUFFER BAG มูลค่า 890 บาท ทุกวันจันทร์-พฤหัส ( เริ่ม 23 มี.ค.69 – 28 เม.ย.69) เมื่อช้อปสะสมครบ 6,000 บาทขึ้นไป / วัน (รวม Power Mall และ Gourmet Market) และ รับคืนรวมสูงสุด 62% จาก M CARD และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ *ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่ออื่นๆ ของรายการ
NEXTOPIA ชวนสัมผัสสงกรานต์มิติใหม่ “NEXTOPIA: Culture of Tomorrow”
NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ชั้น 5 และ 5A สยามพารากอน ชวนฉลองสงกรานต์สุดล้ำ
ในงาน “NEXTOPIA: Culture of Tomorrow” วันที่ 10–15 เมษายน 2569 สัมผัสเสน่ห์ไทยในมุมมองใหม่ผ่านนวัตกรรมร่วมสมัย สนุกยิ่งขึ้น พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ไฮไลต์ของงานคือ “เจดีย์คริสตัล” ที่ต่อยอดจากเจดีย์ทรายสู่ดีไซน์โมเดิร์น เชื่อมวัฒนธรรมไทย
กับอนาคต พร้อมสะท้อนแนวคิด Circular Economy ผ่านกิจกรรม “Bring, Write, Drop” ให้ผู้ร่วมงานนำขวดพลาสติกมารีฟิล เขียนคำอธิษฐาน และหย่อนลงในเจดีย์ สร้างประสบการณ์สงกรานต์รูปแบบใหม่ที่ทั้งสร้างสรรค์และยั่งยืน ควบคู่เวิร์กช็อปสายคราฟต์รักษ์โลก เช่น พิมพ์ผ้าดอกไม้สด เทียนไขถั่วเหลือง และแป้งร่ำไทย
เสริมความสนุกด้วยไลน์อัพดนตรีทุกวันเวลา 18.30–19.30 น. ตั้งแต่ RATTANAKOSIN BREAKIN CREW, KHANA BIERBOOD, SUN DER, NIXSA JINGLE, KHONTAN AND THE HYMMAPAN EXPRESS ถึง MAKARA พร้อมโซนสินค้าและงานคราฟต์ท่ามกลางบรรยากาศเฟสติวัลสไตล์ไทยร่วมสมัย ปิดท้ายด้วยแนวคิด Full Circle Sustainable Loop ที่นำวัสดุเหลือใช้กลับมารีไซเคิล ตอกย้ำสงกรานต์ที่สนุกควบคู่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ร่วมขยับบีทความมันส์ของซัมเมอร์ไปกับ “SIAM PARAGON SUMMERBEATS MUSIC FEST 2026” ที่จะพาคุณปล่อยใจไปกับทุกจังหวะดนตรีและเอเนอร์จี้ของเฟสติวัลแบบจัดเต็มตลอดทั้งงานตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2569 นี้ ณ พาร์คพารากอน ชั้น M และเต็มอิ่มกับกิจกรรมมหาสงกรานต์แบบรักษ์โลกได้ที่ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: Siam Paragon