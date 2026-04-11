เช็กเส้นทางขากลับ!ทช.แนะนำ 4 ทางเลี่ยงเข้ากทม. เลือกใช้ช่วยประหยัดน้ำมัน

กรมทางหลวงชนบท ร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับหลังจากเทศกาลสงกรานต์ 2569 พร้อมแนะนำ 4 เส้นทางเลี่ยงขากลับ ช่วยประหยัดพลังงานและให้ผู้ใช้ทางถึงที่หมายได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 หรือปีใหม่ไทย มีประชาชนในหลายพื้นที่เริ่มทยอยเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความคล่องตัว ช่วยประหยัดพลังงานให้ถึงที่หมายได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้คัดสรรสายทางเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ใช้สัญจร จำนวน 4 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางเลี่ยงการจราจร ตัวเมืองสระบุรี
- เส้นทางเลี่ยง ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) เริ่มจาก ทล.1 กม.ที่ 112+200 (ต่างระดับแพะโคก) เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.362 (ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.9 กิโลเมตร จนถึงคลองชลประทาน กม.ที่ 3+750 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย สบ.3021 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 14.8 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.33 (แยกร่องแซง) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร จนถึงทางเข้ามอเตอเวย์ M6 ด่านหินกอง เพื่อมุ่งหน้ากรุงเทพฯ ต่อไป
เส้นทางเลี่ยงการจราจร ทล.24 ช่วงประโคนชัย - นางรอง จ.บุรีรัมย์
- เส้นทางเลี่ยง ทล.24 โดยเริ่มจาก ทล.24 แยกประโคนชัย เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.2445 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 850 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย บร.4054 เดินทางต่อไประยะทาง 9.8 กิโลเมตร กม.ที่ 9+850 (แยกบ้านตาจรู๊ก) ให้ตรงไปใช้ถนนท้องถิ่น เดินทางต่อไประยะทาง 2 กิโลเมตร จะบรรจบกับทางหลวงชนบทสาย บร.5053 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 11.7 กิโลเมตร ผ่านปราสาทเมืองต่ำ จนถึงบ้านยายแย้มวัฒนา เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย บร.4013 กม.ที่ 11+8 เดินทางต่ออีกเป็นระยะทาง 11.8 กิโลเมตร เลี้ยวขวา ทล.224 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร จนถึง ตัวเมืองละหานทราย กม.ที่ 108+700 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.2120 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 15.5 กิโลเมตร จะบรรจบกับ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเดินทางเข้าสู่ช่องตะโก – ภาคตะวันออก ต่อไป
เส้นทางเลี่ยงการจราจร ทล.323 (ถนนแสงชูโต) ช่วงท่าม่วง - ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
- เริ่มจาก อ.ท่าม่วง ทล.323 (ถนนแสงชูโต) กม.ที่ 44+700 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.3084 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 320 เมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย กจ.4097 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 11.505 กิโลเมตร (ถนนเลียบคลองชลประทาน) และตรงยาวในเส้นทางหลวงชนบทสาย กจ.3106 เป็นระยะทาง 810 เมตร เลี้ยวซ้าย กม.ที่ 0+800 (แยกท่าเรือ) เข้าสู่ ทล.3081 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 2.7 กิโลเมตร จนถึงทางเข้ามอเตอร์เวย์ M81 ด่านท่าเรือ เพื่อมุ่งหน้ากรุงเทพฯ ต่อไป
เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนมิตรภาพ ช่วงขอนแก่น - นครราชสีมา
- เริ่มจากรังสิต ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) กม.ที่ 260+500 (แยกวิทยาลัยการอาชีพพล) เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.2246 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย กม.ที่ 59+700 (บ้านสระสี่เหลี่ยม) เข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นม.4058 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 13.2 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 13+200 จะบรรจบกับ ทล.2150 เดินทางตรงไปเป็นระยะทาง 29.5 กิโลเมตร ผ่าน อ.ขามสะแกแสง จะบรรจบ ทล.205 ที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เลี้ยวซ้ายเดินทางต่อเป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.290 (ทางแยกต่างระดับโคกสูง) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 19 กิโลเมตร จะถึงทางเข้ามอเตอเวย์ M6 ด่านขามทะเลสอ เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีต่อไป
นอกจากนี้ ทช. ยังได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงตามโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หรือสายด่วน ทช. โทร. 1146