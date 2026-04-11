“สนข.-บขส.”เซ็นเอ็มโอยู เชื่อมข้อมูลเดินรถ ผ่านแอปฯ“นำทาง”เพิ่มความสะดวกประชาชนวางแผนเดินทาง

สนข. จับมือ บขส. เซ็นเอ็มโอยู เชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลการเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ผ่านแอปพลิเคชัน “นำทาง”อำนวยความสะดวกให้ประชาชน เพื่อการเดินทางที่ทันสมัย สะดวก และปลอดภัย ในยุคดิจิทัล
วันที่ 10 เมษายน 2569 นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับนายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โดยมีนายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รองผู้อำนวยการ สนข. นางสาวจิรังรัก ห้วยหงษ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยผู้บริหาร บขส. และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการ สนข. กล่าวว่า พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง สนข. และ บขส. ผ่านแอปพลิเคชัน “นำทาง” ที่ สนข. พัฒนาขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนในการวางแผนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ
โดย บขส. จะสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด เช่น ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ จุดจอด ตำแหน่งสถานี และพิกัด GPS ของรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการระหว่างจังหวัด โดยแสดงผลบนแอปพลิเคชัน “นำทาง” ของ สนข. ครอบคลุมการให้บริการทั้งประเทศ และ บขส. จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนสำหรับการติดตามและควบคุมการเดินรถของ บขส. และรถร่วมบริการ บขส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือในครั้งนี้ สนข. และ บขส. จะร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลการเดินทางที่ทันสมัยเพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการด้านการขนส่งของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบบริการประชาชนสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมถึงพระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะนี้มีความปลอดภัย มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่เข้มงวด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นก้าวสำคัญของกระทรวงคมนาคมในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อสร้างระบบนิเวศการเดินทางที่ทันสมัย สะดวกสบาย และปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง