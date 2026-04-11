บวท. คาด 10 วันสงกรานต์เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละกว่า 2,500 เที่ยวบิน”สุวรรณภูมิ” แน่นสุด ตามด้วย”ดอนเมือง-ภูเก็ต”

วิทยุการบินฯ ประเมิน 10 วันสงกรานต์ 69 เที่ยวบินเฉลี่ยกว่า 2,500 เที่ยวบิน/วัน สุวรรณภูมิ แน่นสุด ตามด้วย ดอนเมือง-ภูเก็ต เผยเดินทางกระจุกสนามบินหลักและเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ตารางบินแน่นเช้าและเย็น เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้วงอากาศ บริหารจราจรการขึ้น-ลงคล่องตัว
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10–19 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าปริมาณเที่ยวบินในประเทศไทย เฉลี่ย 2,562 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.8
ซึ่งปริมาณเที่ยวบินในช่วงดังกล่าว ยังคงกระจุกตัวอยู่ที่สนามบินหลักและเมืองท่องเที่ยวสำคัญ โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเที่ยวบินเฉลี่ยอยู่ที่ 1,050 เที่ยวบินต่อวัน รองลงมาคือ ท่าอากาศยานดอนเมืองเฉลี่ย 692 เที่ยวบินต่อวัน ขณะที่ท่าอากาศยานภูเก็ต มีปริมาณเฉลี่ย 298 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานเชียงใหม่ มี 193 เที่ยวบินต่อวัน
ทั้งนี้ แนวโน้มการเดินทางในช่วงเทศกาลปีนี้ พบว่า ปริมาณเที่ยวบินไม่ได้กระจายตัวตลอดทั้งวัน แต่มีลักษณะหนาแน่นเป็นช่วงเวลา (Peak Period) โดยเฉพาะช่วงสาย 09.00–11.00 น. และช่วงเย็น 16.00–19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สายการบินนิยมจัดตารางบินและผู้โดยสารเลือกเดินทางมากที่สุด
นายสุรชัย กล่าวว่า รูปแบบการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ยังคงเป็นเที่ยวบินภายในประเทศเป็นสัดส่วนหลัก ซึ่งวิทยุการบินฯ มีความพร้อมในทุกมิติที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยได้วางแผนบริหารจัดการจราจรทางอากาศล่วงหน้าให้เกิดสภาพคล่องตามแนวทาง Air Traffic Flow Management ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้วงอากาศ รวมถึงบริหารจัดการระยะห่างในการขึ้น – ลงของอากาศยาน เพื่อลดการกระจุกตัวของเที่ยวบิน เพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศและเจ้าหน้าที่วิศวกรให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา โดยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมการใช้งานของระบบอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการจราจรทางอากาศให้คงประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามอากาศยาน ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบสื่อสารการเดินอากาศ รวมทั้งจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน เตรียมแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ ในช่วงสงกรานต์ มีการประสานงานกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การให้บริการจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกเที่ยวบิน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเทศกาลสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางและติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสายการบินอย่างใกล้ชิด