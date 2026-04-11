หมอชิต 2 คึกคัก!บขส.เผยยอดเดินทาง 10 เม.ย.69 กว่า 1.3 แสนคน

สถานีหมอชิต 2 คึกคัก!บขส.เผยยอดผู้โดยสารเดินทางวานนี้ (10 เม.ย.69) กว่า 1.3 แสนคน คาดวันนี้ (11 เม.ย.69) ยังเดินทางเทศกาลสงกรานต์กลับบ้าน-ท่องเที่ยวต่อเนื่อง มั่นใจ จัดรถโดยสาร - คนขับรถเพียงพอ
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) หรือ BKS เปิดเผยว่า ข้อมูลการเดินรถของเมื่อวานนี้ (10 เมษายน 2569) มีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เที่ยวไป จำนวน 82,195 คน เที่ยวกลับ จำนวน 51,393 คน รวมทั้งสิ้น 133,588 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เที่ยวไป จำนวน 3,680 เที่ยว เที่ยวกลับ จำนวน 3,171 เที่ยว รวมทั้งสิ้น 6,851 เที่ยว โดย สามารถบริหารจัดการเดินรถได้เพียงพอ และส่งผู้โดยสารเที่ยวสุดท้ายกลับสู่ภูมิลำเนาเวลา 23.30 น. ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง สร้างความมั่นใจเดินทางกับ บขส. ปลอดภัย ถึงจุดหมายปลายทางแน่นอน 100%
ส่วนวันนี้ (11 เมษายน 2569) คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ในเที่ยวไป – กลับ ประมาณ 120,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) กว่า 7,000 เที่ยว ซึ่ง บขส. ได้จัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเสริม 30) รองรับประมาณ 1,200 คัน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง และจุดขึ้นรถโดยสาร ที่ระบุในตั๋วโดยสาร รวมทั้งขอให้เผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดด้วย