Aura Wellness จับมือ ททท. ปั้นบิ๊กโปรเจกต์สงกรานต์ 2569 ดัน “Aura of Thailand” ยกระดับ Wellness สู่สายตา Global ผ่าน 3 อีเวนต์ใหญ่

Aura Wellness ผนึกกำลัง ททท. สร้างบิ๊กโปรเจกต์สงกรานต์ 2569 จัดงาน Amazing Bangkok Songkran Parade 2026 และเปิดตัวแคมเปญ “Aura of Thailand” ยกระดับเทศกาลตลอดเดือนเมษายน ผ่าน 3 อีเวนต์ไฮไลต์ ถ่ายทอดเสน่ห์ 3T ของไทยสู่เวทีสากล
T-Culture นำขบวน “นางสงกรานต์” ผสานพลังเวทีมวย สร้างปรากฏการณ์สู่เวทีสากล
เปิดฉาก T-Culture ด้วยขบวน “นางสงกรานต์” ในงาน Amazing Bangkok Songkran Parade 2026 บนถนนสีลม นำขบวนโดย คุณโยชิ รินรดา พรีเซนเตอร์ของ Aura Bangkok Clinic ภายใต้คอนเซปต์ “สุพรรณมัจฉา” ตัวแทนความงามจากวรรณคดีไทยที่ผสานความร่วมสมัย ถ่ายทอดภาพลักษณ์ความงามไทยสู่สายตานานาชาติ พร้อมผนึกความร่วมมือกับสนามมวยเวทีราชดำเนิน สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยในมิติใหม่ ดันประเทศไทยสู่ “Wellness Hub แห่งเอเชีย” รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอัตราเฉลี่ย (CAGR) 11% (Krungsri Research, 2026; Grand View Research, 2024) มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
จุดกระแส T-Lifestyle ผ่าน “Aura in Songwat” ผสานพลัง AURASOL ยกระดับเวลเนสไทย
Aura Wellness ปลุกกระแส T-Lifestyle กับอีเวนต์ “Aura in Songwat” เปิดประตูสู่เสน่ห์ย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน ณ ทรงวาด จุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ผ่านการนำเสนอ Summer Market ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ยกทัพร้านค้า SMEs และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นมาส่งต่อความสวยรียูสความเทสต์ดี พร้อมสนุกไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ Scrubb, PURPEECH และ YENTED ควบคู่กับการยกระดับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยโดย “AURASOL Wellness & Spa” ที่ผสานศาสตร์การนวดไทยและวัตถุดิบจากชุมชนพื้นบ้านทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Wellness
T-Beauty ส่ง "Aura Bangkok Clinic" ขึ้นแท่นตัวแทนความสวยไทยสู่เวทีโลก
สิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รักของคนทั่วโลกมาตลอด คือความใส่ใจในการดูแลที่ฝังอยู่ในสายเลือดของคนไทย และนี่คือมิติของ T-Beauty ที่ Aura Wellness มุ่งผลักดันผ่าน "Aura Bangkok Clinic" คลินิกสัญชาติไทยที่เน้นสวยแบบคลีนบิวตี้ ออกแบบการรักษาเฉพาะคุณ ให้บริการระดับพรีเมียม 5 ดาว ด้วยความเชื่อว่าจุดแข็งด้าน Wellness, Beauty และ Cultural Experience ของประเทศไทย คือ New Economy ที่พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกและนำเม็ดเงินกลับเข้าสู่ประเทศอย่างแท้จริง แคมเปญ Aura of Thailand จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของ Aura Wellness ในการยกระดับอุตสาหกรรม T-Beauty และสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืน
T-Culture นำขบวน “นางสงกรานต์” ผสานพลังเวทีมวย สร้างปรากฏการณ์สู่เวทีสากล
เปิดฉาก T-Culture ด้วยขบวน “นางสงกรานต์” ในงาน Amazing Bangkok Songkran Parade 2026 บนถนนสีลม นำขบวนโดย คุณโยชิ รินรดา พรีเซนเตอร์ของ Aura Bangkok Clinic ภายใต้คอนเซปต์ “สุพรรณมัจฉา” ตัวแทนความงามจากวรรณคดีไทยที่ผสานความร่วมสมัย ถ่ายทอดภาพลักษณ์ความงามไทยสู่สายตานานาชาติ พร้อมผนึกความร่วมมือกับสนามมวยเวทีราชดำเนิน สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยในมิติใหม่ ดันประเทศไทยสู่ “Wellness Hub แห่งเอเชีย” รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอัตราเฉลี่ย (CAGR) 11% (Krungsri Research, 2026; Grand View Research, 2024) มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
จุดกระแส T-Lifestyle ผ่าน “Aura in Songwat” ผสานพลัง AURASOL ยกระดับเวลเนสไทย
Aura Wellness ปลุกกระแส T-Lifestyle กับอีเวนต์ “Aura in Songwat” เปิดประตูสู่เสน่ห์ย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน ณ ทรงวาด จุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ผ่านการนำเสนอ Summer Market ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ยกทัพร้านค้า SMEs และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นมาส่งต่อความสวยรียูสความเทสต์ดี พร้อมสนุกไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ Scrubb, PURPEECH และ YENTED ควบคู่กับการยกระดับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยโดย “AURASOL Wellness & Spa” ที่ผสานศาสตร์การนวดไทยและวัตถุดิบจากชุมชนพื้นบ้านทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Wellness
T-Beauty ส่ง "Aura Bangkok Clinic" ขึ้นแท่นตัวแทนความสวยไทยสู่เวทีโลก
สิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รักของคนทั่วโลกมาตลอด คือความใส่ใจในการดูแลที่ฝังอยู่ในสายเลือดของคนไทย และนี่คือมิติของ T-Beauty ที่ Aura Wellness มุ่งผลักดันผ่าน "Aura Bangkok Clinic" คลินิกสัญชาติไทยที่เน้นสวยแบบคลีนบิวตี้ ออกแบบการรักษาเฉพาะคุณ ให้บริการระดับพรีเมียม 5 ดาว ด้วยความเชื่อว่าจุดแข็งด้าน Wellness, Beauty และ Cultural Experience ของประเทศไทย คือ New Economy ที่พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกและนำเม็ดเงินกลับเข้าสู่ประเทศอย่างแท้จริง แคมเปญ Aura of Thailand จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของ Aura Wellness ในการยกระดับอุตสาหกรรม T-Beauty และสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืน