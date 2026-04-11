“สุวรรณภูมิ” แจกของที่ระลึกเซอร์ไพรส์นักท่องเที่ยว สาดความสุขรับสงกรานต์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สร้างรอยยิ้มตั้งแต่ก้าวแรก แจกของที่ระลึกเซอร์ไพรส์นักท่องเที่ยว สาดความสุขรับสงกรานต์ ขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศไทย
วันที่ 10 เมษายน 2569 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) สร้างสีสันต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2569 ภายใต้แนวคิด “Amazing Songkran Festival 2026” เชิญชวนผู้โดยสารสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขในสไตล์ไทยร่วมสมัย พร้อมไฮไลต์สุดพิเศษแจกของที่ระลึก อาทิ ปืนฉีดน้ำสีสันสดใส พัดสานจากใบกระพ้อ และกระเป๋าใส่เหรียญจากผ้าไทยรีไซเคิลซึ่งเป็นงานหัตถกรรมจากชุมชนโดยรอบ ทสภ. สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ขบวน Troop การแสดงหุ่นละครเล็ก และคณะกลองยาว ร่วมสร้างสีสันและถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยในมิติของ Soft Power สร้างบรรยากาศแห่งความสนุกภายในอาคารผู้โดยสาร
โดยกำหนดการแสดงแบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้
เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. ณ โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2
เวลา 11.00 น. และ 15.00 น. ณ บริเวณสายพานรับกระเป๋า 11 - 12 โถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศไทย ผ่านการนำเสนอศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรม และวิถีความเป็นไทยในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและร่วมสมัย ที่พร้อมมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินทางภายใต้แนวคิด “การบริการด้วยหัวใจ (World Class Hospitality)”