เจ้าท่าฯสั่งเข้ม!! ตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดก่อนออกเรือ จัดกำลังเกือบ 800 นายดูแลความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศ

กรมเจ้าท่า คุมเข้มดูแลความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศ สั่ง!! ผู้ควบคุมเรือต้องตรวจคัดกรองแอลกอฮอล์และสารเสพติด ก่อนออกเรือ ย้ำ!!! ตรึงค่าโดยสารช่วงสงกรานต์ พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ 800 นาย เรือ 68 ลำ ตรวจเข้ม“ท่าเรือ-ท่าเทียบเรือ” ลดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงหยุดยาว
นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 10 – 19 เมษายน 2569 คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเป็นจำนวนมาก กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ำ จึงได้เตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกควบคู่กับความปลอดภัยของประชาชน
กรมเจ้าท่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลระบบขนส่งทางน้ำ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค โดยนำมาตรการตรวจคัดกรองแอลกอฮอล์และสารเสพติดมาใช้กับผู้ควบคุมเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ทในพื้นที่ท่องเที่ยวชายทะเลในลักษณะเดียวกับมาตรฐานผู้ขับขี่รถยนต์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่ายืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางทางน้ำได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม พร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามอัตราค่าโดยสารที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตามกรมเจ้าท่าได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสาร เรือภัตตาคาร และท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ประจำท่าเทียบเรือสำคัญ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงเรือ และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน
นอกจากนี้ยังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภาคีเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยทางน้ำอย่างครอบคลุมตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต
สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลดูแลประชาชนที่ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 กรมเจ้าท่าได้จัดเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางจำนวน 164 นาย พร้อมเรือตรวจการณ์ 2 ลำ และในส่วนภูมิภาคจำนวน 627 นาย พร้อมเรือตรวจการณ์ 66 ลำ รวมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 791 นาย และเรือตรวจการณ์รวม 68 ลำ เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเรือและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการตระหนักถึงความปลอดภัย โดยกำชับให้นักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งก่อนออกเดินเรือ ตรวจสอบสภาพเรือให้พร้อมใช้งาน และจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อมใช้งานอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจน ขณะที่ผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติหน้าที่
อย่างไรก็ตาม กรมเจ้าท่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันกับจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ และศรชล.อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ พร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง หากพบเหตุผิดปกติหรือสถานการณ์ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.