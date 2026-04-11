ทย.ยันความพร้อมสนามบินภูมิภาค”สงกรานต์”บริการสะดวก “ร้านค้า-รถเช่า มีคุณภาพ -ราคายุติธรรม

กรมท่าอากาศยาน ขานรับนโยบาย “Smart Travel Songkran 2569”อำนายความสะดวก ผู้โดยสาร ผ่านเข้าออก รวดเร็ว สำรวจร้านค้า รถเช่า มีคุณภาพ -ราคายุติธรรม มั่นใจประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย ตลอดเทศกาลสงกรานต์
นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า ทย. มีความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ของกระทรวงคมนาคม “ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2569” โดยเน้นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารทุกคน โดยให้ทุกท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ผ่านมาตรการดังนี้
1.มาตรการอำนวยความสะดวก จัดเจ้าหน้าที่เวรอำนวยการดูแลผู้โดยสารจนกว่าผู้โดยสารคนสุดท้ายจะออกจากท่าอากาศยาน ดูแลความสะอาดภายในท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน กำชับผู้ประกอบการรถเช่าและรถสาธารณะให้บริการอย่างเพียงพอ รวมถึงตรวจสอบสภาพรถและพนักงานขับให้พร้อม ร้านค้าในสนามบินต้องรักษาคุณภาพสินค้าและราคายุติธรรม
2.มาตรการความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ตรวจสอบยานพาหนะและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้พร้อมใช้งาน รวมถึงตั้งศูนย์อำนวยการร่วมด้านการรักษาความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 ที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารครบในทุกมิติ
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นใจด้านมาตรฐานการให้บริการ อาทิเช่น ร่วมกับกรมการค้าภายใน ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักสัมภาระให้แม่นยำและได้มาตรฐาน ยืนยันผลการตรวจสอบเครื่องชั่งทุกแห่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์กับหน่วยงานภายในท่าอากาศยานตรวจสอบห้องน้ำให้ได้มาตรฐานด้าน Health – Accessibility – Safety (HAS) กำชับสายการบินเตรียมแผนฉุกเฉินกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิก พร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิผู้โดยสารอย่างชัดเจน
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ขอเชิญชวนผู้โดยสารและประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เข้าร่วมกิจกรรมที่ท่าอากาศยานในสังกัดร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดจัดขึ้นเพื่อต้อนรับทุกท่าน ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขสนุกสนานนี้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมแจกของที่ระลึก กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชน ซึ่งผู้โดยสารและประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป