ขสมก.จัดรถเฉพาะกิจเชื่อมสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์-หมอชิต 2 รองรับ”สงกรานต์”-ผู้สูงอายุใช้ฟรี 13 เม.ย.

ขสมก.จัดบริการ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์ 2569 ครอบคลุมกทม.และปริมณฑล จัดรถปรับอากาศเฉพาะกิจเชื่อมสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์-หมอชิต 2 และให้ผู้สูงอายุใช้บริการฟรี 13 เม.ย. นี้
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำการ ให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างเต็มศักยภาพสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ขสมก.ได้จัดแผนปฏิบัติการเดินรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนาและการเดินทางท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเส้นทางครอบคลุมและเชื่อมต่อระบบขนส่ง โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถ ด้านมาตรการความปลอดภัย และด้านสภาพรถโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาว พร้อมครอบคลุมจุดเชื่อมต่อสำคัญทั่วกรุงเทพ
@จัดรถแอร์เฉพาะกิจเชื่อมสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์-หมอชิต 2
รถโดยสารปรับอากาศเฉพาะกิจ เส้นทางเชื่อมต่อ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) – รถไฟฟ้า สถานีหมอชิต” ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 เมษายน 2569 ให้บริการเวลา 05.00 – 22.00 น. อัตราค่าโดยสาร 15 – 20 บาท ตามระยะทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
เส้นทางวนซ้าย
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - สวนจตุจักร - BTS หมอชิต - MRT จตุจักร - สวนรถไฟ - นครชัยแอร์ - สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) - เจเจมอลล์ - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
เส้นทางวนขวา
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - ตึกแดง จตุจักร - หมอชิต 2 – ตรงข้ามนครชัยแอร์ - รร.หอวัง – สวนจตุจักร -BTS หมอชิต - MRT จตุจักร - สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
รถโดยสารทุกเส้นทางของ ขสมก. ได้มีการปรับเพิ่มความถี่รถโดยสาร เพื่อให้สามารถรองรับ การเดินทางของพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยได้เน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด กำชับทีมเหมาซ่อมในการตรวจเช็กสภาพรถโดยสารทุกคันอย่างเข้มงวด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกตามจุดสำคัญต่างๆ เพื่อให้การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง
@13 เม.ย.ผู้สูงอายุใช้ขสมก.ฟรี
นอกจากนี้ ยังได้มอบของขวัญพิเศษในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (13 เมษายน) โดยให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ทุกประเภท ฟรีตลอดทั้งวัน เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเก็บค่าโดยสาร