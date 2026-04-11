วันผู้สูงอายุปี 69 ใช้ฟรี”บีทีเอส-สายสีทอง“13 – 15 เม.ย.นี้

รถไฟฟ้าบีทีเอส - สายสีทอง มอบความสุขช่วงสงกรานต์ ให้ผู้โดยสารอายุ 60 ปีขึ้นไป นั่งรถไฟฟ้าฟรีตลอดสาย 13 – 15 เม.ย.นี้
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันครอบครัว และผู้สูงอายุแห่งชาติ บริษัทฯ ขอมอบการเดินทางสุดพิเศษให้แก่ ผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ฟรี! ตลอดสาย ทั้งสายสุขุมวิท - สายสีลม และรถไฟฟ้าสายสีทอง ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2569 เวลา 06.00 - 24.00 น. เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน แก่พนักงานสถานี เพื่อขอรับบัตรโดยสารฟรี ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี พร้อมเชิญชวนประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดการใช้น้ำมัน ประหยัดพลังงาน และร่วมสร้างการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปด้วยกัน
เริ่มต้นกิจกรรมแรกด้วยการพาผู้สูงอายุ และครอบครัวไปทำบุญไหว้พระ, สรงน้ำพระพุทธรูป, สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และก่อเจดีย์ทราย เสริมสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วัดเก่าแก่ใจกลางเมือง ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เพียงผู้โดยสารลงที่ สถานีสยาม (CEN) ทางออก 5 หากผู้โดยสารต้องการร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ สามารถเดินข้ามฝั่งถนนไปยังศูนย์การค้าสยามสแควร์วันกับกิจกรรม “สงกรานต์สยาม 2569” สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ในคอนเซปต์ “WATERLAND สวนน้ำกลางกรุง” โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมกับ Coca-Cola เนรมิตพื้นที่สยามสแควร์ให้กลายเป็นสวนน้ำ ชุ่มฉ่ำ มีจุดให้เล่นน้ำหลากหลายโซน พร้อมทัพศิลปินชื่อดังมากมาย จัดเต็มความสนุก 4 วัน 4 คืน ฟรี! เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 - 15 เมษายน 2569
ปิดท้ายแลนด์มาร์กสุดยิ่งใหญ่ ยกระดับมหาสงกรานต์ไทยสู่เทศกาลระดับโลกในงาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” โดย ICONSIAM ผนึกกำลังกับภาครัฐ และภาคเอกชน นำเสนอเสน่ห์ประเพณีไทยที่หาชมได้ยาก สร้างสงกรานต์ไทยเป็นเทศกาลระดับโลก และกิจกรรมเล่นน้ำสุดยิ่งใหญ่ ด้วยแนวคิด THAICONIC ผสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับความบันเทิงแห่งยุค ครอบคลุม 4 ไฮไลต์หลัก ได้แก่ 1. สาด – THAICONIC WATER FESTIVAL ชุ่มฉ่ำกับ Water Landmark สุดอลังการ “ช้างยักษ์พ่นน้ำ” ผลงาน Art Collaboration จาก Dee SweetDrug Studio ในชื่อ “ฉ่ำบุญ และรินสุข” 2. สนุก – THAICONIC ENTERTAINMENT รวมพลความบันเทิงแบบจัดเต็มกับมินิคอนเสิร์ตจาก 76 ศิลปินชั้นนำกว่า 300 ชีวิต เปิดชมฟรีทุกวัน พร้อมบทเพลงพิเศษ “มงเท่งมง สงกรานต์ดีใจ” ประพันธ์โดยคุณประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีและนาฏศิลป์สากล 3. สุข – THAICONIC HERITAGE ชมขบวนแห่นางสงกรานต์สุดวิจิตรตระการ และ 4. สิริมงคล – THAICONIC BLESSED BEGINNINGS ต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปปางประทานพร พร้อมอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์จาก 9 วัดดัง และกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมพลังชีวิต และความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เพียงผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีทองลงที่ สถานีเจริญนคร (G2) ทางออก 2
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่าน ห้ามนำ พลุ, ประทัด, ดอกไม้ไฟ, ลูกโป่ง, อาวุธ, ของมีคม, ปืนบีบีกัน, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์มากกว่า 500 มล., วัตถุไวไฟ หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า และทางเข้าสถานีได้มีถังให้เทน้ำ และแป้ง ก่อนเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และความไม่สะดวกให้กับผู้โดยสารท่านอื่นได้