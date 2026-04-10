เริ่มแล้ว! มหาสงกรานต์ยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย”

กรุงเทพฯ (10 เมษายน 2569) ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” ยกระดับให้สงกรานต์ประเทศไทยเป็นเทศกาลระดับโลก (Global Festival) เพื่อสืบสานและเชิดชูคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของไอคอนสยามในฐานะ Global Experiential Destination จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลก ที่มอบประสบการณ์การฉลองปีใหม่ไทยแบบครบทุกมิติ ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2569 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยาม ในฐานะผู้นำการจัด ICONIC EVENT สร้างประสบการณ์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง จัดงาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026” นำเสนอเสน่ห์ของประเพณีวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยาก ยกระดับให้สงกรานต์ประเทศไทยเป็นเทศกาลระดับโลก (Global Festival) ภายใต้แนวคิดสาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรุงเทพมหานคร, กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ปุริ จำกัด, บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด, บริษัท ซิตี้ ไอซ์ จำกัด, Beverly Hills Polo Club, Sapporo Beer, โรงพยาบาลสมิติเวช, บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, แบรนด์ Havaianas, น้ำแร่ 6ty degrees, บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด, DREAME THAILAND และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) และ เมืองสุขสยาม ส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษผ่านเทศกาลสงกรานต์ ชูไฮไลต์แบบ THAICONIC ที่ผสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับความบันเทิงแห่งยุคครบทุกมิติ โดยได้รวบรวมไอคอนของประเทศไทยในทุกมิติ มาบรรจบกับเทศกาลฉลองปีใหม่ไทย ตั้งแต่มรดกทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์ของชาติ จนถึงตัวแทนแห่งยุค เพื่อร่วมเชิดชูและสืบสานความงดงามของวัฒนธรรม สู่เทศกาลสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยสีสัน และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาติ ตอกย้ำภาพลักษณ์ของไอคอนสยามในฐานะ Global Experiential Destination จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลก
คุณโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ถึงระดับฐานราก ดังนั้น สงกรานต์ในประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเพณีการเล่นสาดน้ำ แต่สงกรานต์ในประเทศไทยคือเทศกาลแห่งคุณค่าและเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” ของไทยที่มีเอกลักษณ์ระดับโลก ซึ่ง UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2566
เพราะในเทศกาลสงกรานต์ ยังมีความน่าสนใจและมีความลึกซึ้งในมิติด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณค่าและสาระของประเพณี ที่ประกอบไปด้วย ความกตัญญู การทำบุญ รวมถึงประวัติศาสตร์ เรื่องราว วิถีชีวิตแบบไทย อัธยาศัย น้ำใจไมตรี ความสุขสนุกสนาน ในแบบคนไทย ในแต่ละพื้นที่ก็มีการจัดงานสงกรานต์ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงและถ่ายทอดผ่านอาหาร การแต่งกาย (ชุดไทย) งานฝีมือ ศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน ที่สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนชาติใดในโลก
การต่อยอดประเพณีสงกรานต์ ให้เกิดเป็น Soft Power และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ คือการพัฒนาและยกระดับทำให้ประเพณี/วัฒนธรรมไทย “ขายได้” นั่นคือเป้าหมาย เมื่อมาเที่ยวแล้วก็จะไปสู่การสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ โดยนำเสนอสิ่งที่ดีงาม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มีการใช้จ่ายมากขึ้น (ไม่ว่า ค่าที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร การแต่งกาย(ชุดไทย) งานฝีมือ) สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง และทำให้ประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตั้งตารอคอยที่จะได้มาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ประเทศไทย อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต และอยากกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง หากเรานำเสนอให้ครบมิติ ทั้งความสนุกและอัตตลักษณ์ ก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ทรงพลัง ที่ทำให้คนทั่วโลกอยากมาสัมผัสด้วยตัวเอง ดังนั้นเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำให้ “คนมาเล่นน้ำ” แต่คือการพัฒนาต่อยอดให้เป็น soft Power ของไทยในระดับโลก และทำให้ “โลกอยากมาสัมผัสความเป็นไทย” และยอมจ่ายเพื่อประสบการณ์นั้น
คุณนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปีนี้ ททท. พร้อมเปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นแลนด์มาร์กแห่งความสุข สาดสุขรับปีใหม่ไทย ตอกย้ำศักยภาพของสงกรานต์ไทยสู่การเป็นหนึ่งใน Global Festival ระดับโลก และสร้างภาพจำใหม่ของ “สงกรานต์ไทย” ในมิติที่ยิ่งใหญ่ ทันสมัย เข้าถึงผู้คนทุกวัย พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น “Festival Destination” ของโลก
โดยส่งมอบความสุขรับปีใหม่ไทยผ่าน 2 กิจกรรมไฮไลต์สำคัญ งาน Maha Songkran World Water Festival 2026 ซึ่งจัดการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรมตลอด 5 วัน รวมถึง งาน “Saneh Art by Songkran Festival 2026” ถ่ายทอดเสน่ห์ของประเพณีสงกรานต์ไทยผสานคำว่า “เสน่ห์” เข้ากับ “งานศิลปะ” ผ่านมุมมองสร้างสรรค์ของศิลปินไทยเจ้าของ Character ต่าง ๆ
นอกจากนี้ ททท. ยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมและร่วมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้
ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์การเดินทางระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน 2569 รวม 5 วัน คาดว่าจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวทั่วประเทศรวมกว่า 30,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดต่างประเทศ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 500,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สร้างรายได้ เข้าประเทศราว 8,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และ ตลาดในประเทศ คาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยจำนวน 5,963,000 คน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 22,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8
สำหรับพิธีเปิดงาน ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 ในวันนี้ (10 เมษายน) ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากคุณโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คุณนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ภายในพิธีเปิดงานเต็มไปด้วยบรรยากาศของความรื่นเริงครื้นเครงไปกับขบวนกลองยาว และเพลงมงเท่งมง สงกรานต์ดีใจ ซึ่งเป็นเพลงที่สะท้อนวัฒนธรรมเมืองไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข สนุกสนาน และการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ซึ่งถ่ายทอดผ่านลีลาการร่ายรำที่อ่อนช้อยผสานจังหวะที่สดใส โดยได้คู่จิ้นสุดฮอต ซี - พฤกษ์ พานิช และ นุนิว - ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ มาร่วมในการแสดงสุดพิเศษในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ ไอคอนสยามยังได้มอบประสบการณ์สงกรานต์แบบ THAICONIC ผสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับความบันเทิงให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์สงกรานต์แบบครบทุกมิติ
THAICONIC WATER FESTIVAL สาดความสุข สนุกสุดเหวี่ยงกับประสบการณ์เล่นน้ำสงกรานต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่นำ “ช้าง” สัญลักษณ์ของประเทศไทย มาตีความใหม่เป็นแลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลองผ่านช้างยักษ์พ่นน้ำ เป็น Water Landmark ขนาดใหญ่สูง 9 เมตร ผลงาน Art Collaboration จากศิลปิน Dee SweetDrug Studio โดยมีชื่อว่า “ฉ่ำบุญและรินสุข นอกจากนี้ไอคอนสยามยังใส่ใจในความปลอดภัยในการเล่นน้ำของเด็กและทุกคนในครอบครัว จัด Kids Zone โซนพิเศษสำหรับเด็กเล็กเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยโซนเป่าแห้งพลังงานสะอาดจาก Solar Cell เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้เวลากับครอบครัวหลังจากเล่นน้ำได้ภายในไอคอนสยามอีกด้วย
THAICONIC HERITAGE สุขใจวิถีไทย ชมขบวนแห่นางสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ตระการตา ในวันที่ 11 เมษายน 2569 พบกับคู่หวานไอคอนแห่งยุค หลิงหลิง คอง และ ออม กรณ์นภัส แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์รากษสเทวี ในชุดไทยประยุกต์งามสง่า จากนั้นวันที่ 13 เมษายน 2569 พบกับ 7 สาว 4EVE มายด์, โจริญ, ตาออม, แฮนน่า, ฝ้าย, พั้นช์ และอ๊ะอาย เป็นนางสงกรานต์รากษสเทวี ในลุคชุดไทยสวยสง่าหวานละมุน
พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ถ่ายทอดความงดงามในรูปแบบร่วมสมัย พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทยต้นตำรับและเมนูพื้นถิ่นจากทั่วประเทศ รวมถึงเมนูคลายร้อนทั้งไทยและนานาชาติจากร้านอาหารชื่อดังกว่า 170 ร้าน ภายในไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม และ ICS (ตรงข้ามไอคอนสยาม) นอกจากนี้ขอเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ได้ที่ไอซีเอส
THAICONIC ENTERTAINMENT นอกจากความยิ่งใหญ่งดงามของขบวนแห่นางสงกรานต์แล้ว ไอคอนสยามยังมอบความสนุกสุดมันกับปรากฏการณ์ความบันเทิงแบบจัดเต็ม โดยรวมศิลปินและไอคอนแห่งยุคมามอบความสุข สนุกในเทศกาลสงกรานต์ กับมินิคอนเสิร์ตจาก 76 ศิลปินชั้นนำ และกองทัพศิลปินอีกมากมายกว่า 300 ชีวิต เปิดให้ชมฟรีทุกวัน ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม)
11 เม.ย. ชมขบวนแห่นางสงกรานต์สุดตระการตา และต่อมินิคอนเสิร์ตจาก เติ้ล เฟิร์สวัน และ ตี๋ตี๋-ป๋อ
12 เม.ย. พลาดไม่ได้กับมินิคอนเสิร์ตจาก อู่อู๋-เซฟ, DOMUNDI GEN 5, ริวจิน-แพทจิ และชมลิเกขวัญใจแม่
ยกศรราม น้ำเพชร สนุกต่อเนื่องไปกับ New Country
13 เม.ย. ชมขบวนแห่นางสงกรานต์สุดตระการตา และสนุกกันต่อกับมินิคอนเสิร์ตจาก ALTERS, INC MATAWEE, CIR*CRL และปิดท้ายค่ำคืนด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก 4EVE
14 เม.ย. ชมการประชันระนาดไทยระหว่าง ครูเบิ่ง ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ และ Fino the Ranad ปาเจร พัฒนศิริ หลังจากนั้น ต่อด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตที่ทั้งสนุกปนฮากับแจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก ต่อด้วยหนุ่มๆจากวง ATLAS ที่จะมามอบความสุข สนุกส่งท้ายค่ำคืนนี้
15 เม.ย. ไม่ควรพลาดกับมินิคอนเสิร์ตจากคู่จิ้นสุดฮอต ต้าห์อู๋-ออฟโรด ต่อด้วย KT KRATAE ผู้ปลุกกระแสแฟชั่น “ห่มสไบใส่กางเกงยีนส์” จะมาชวนกันแดนซ์กระจายปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์
นอกจากนี้ เพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมอันงดงามแบบไทยตั้งแต่วันนี้ -15 เม.ย. อาทิ ชมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย (ศรศิลป์ ), การแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์), การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน "จองถนน จับสุพรรณมัจฉา พระรามปราบมาร”, การแสดงประชันเปิงมางคอกสำแดงสด และรื่นเริงกับการแสดงดนตรีโปงลางย้อนยุคยามค่ำคืน ในบรรยากาศสนุกสนานในวันที่ 13 เม.ย. ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G
ด้าน ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ได้จัดเต็มความบันเทิงตลอด 6 วัน อาทิ การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ในชุดผ้าไทยร่วมสมัย และชมการแข่งขันการประกวดร้องเพลง ICS Songkran Singing Contest 2026 รุ่นเด็ก รุ่นเยาวชน และรุ่นเก๋า ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษจากศิลปินค่าย DOMUNDI ที่จะมามอบความสุขและสนุกให้กับแฟนๆอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เติ้ล-เฟิร์สวัน, ตี๋ตี๋-ป๋อ, อู่อู๋-เซฟ, ริวจิน-แพทจิ, DOMUNDI GEN 5, รวมถึงศิลปิน inthe8ight และ XEBIS ENTERTAINMENT
THAICONIC BLESSED BEGINNINGS สิริมงคล รับพลังบุญ ต้อนรับปีใหม่ไทย ไอคอนสยาม เชิญทุกท่านร่วมสรงน้ำพระปางประทานพร ณ ริเวอร์ พาร์ค และหลวงพ่อเงิน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 700 ปี จากวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) จังหวัดอุบลราชธานี พระอุปคุต พระประจำวันเกิด ณ เมืองสุขสยาม และสรงน้ำพระ 4 ภาคได้แก่ หลวงพ่อโสธร ภาคกลาง พระพุทธสิหิงค์ ภาคใต้ พระพุทธชินราช ภาคเหนือ และหลวงพ่อพระใส ภาคอีสาน ณ ICS Lifestyle Complex เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความสุข ความศรัทธา และความเจริญรุ่งเรือง เสริมพลังชีวิตและความเป็นสิริมงคล
ช็อปฉุ่มช่ำ กับแคมเปญโปรโมชั่นสุดคุ้ม
นอกจากนี้ไอคอนสยามยังเดินหน้ากระตุ้นการจับจ่ายในช่วงเทศกาลด้วยแคมเปญ “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION” ให้สมาชิก ONESIAM ใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินผ่านการช็อปปิ้งสินค้าและบริการภายในไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ พร้อมรับสิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 26 เมษายน 2569
• ช็อปสินค้าหรือบริการครบ 1,200 บาทขึ้นไป แลกรับ กระเป๋ากันน้ำ พร้อม POSTCARD 5 ลาย (คละแบบ) ศิลปิน เติ้ล-เฟิร์สวัน, ตี๋ตี๋-ป๋อ, อู่อู๋-เซฟ, ริวจิน-แพทจิ และ DMD GEN 5 (รวม 4,500 สิทธิ์ตลอดรายการ) พร้อมเลือกรับเพิ่ม ที่นั่งชมมินิคอนเสิร์ต ระหว่างวันที่ 10 – 15 เม.ย.69 (จำกัด 2 สิทธิ์ / สมาชิก / วัน สูงสุด 12 สิทธิ์ / สมาชิก รวม 1,100 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• ช็อปสินค้าหรือบริการครบ 7,000 บาทขึ้นไป แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ ICON CINECONIC มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 ที่นั่ง / สิทธิ์ (รวม 360 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• พิเศษกับ โปรตัวเปียก!! สำหรับลูกค้าทั่วไปรับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มราคาพิเศษ มูลค่า 50 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
ขณะที่ ICS Lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ร่วมสร้างสีสันต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ผ่านแคมเปญ “ICS SONGKRAN CELEBRATION ช็อปสนุก สาดให้สุด…อภิมหาสงกรานต์ไทย” ตั้งแต่วันนี้ - 26 เมษายน 2569 ชวนสมาชิก ONESIAM สะสมใบเสร็จจากการซื้อสินค้า บริการ หรือรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ภายในไอซีเอส เพื่อแลกรับของรางวัลมากมาย
• รวบรวมใบเสร็จครบ 1,000 บาทขึ้นไป แลกรับ กระเป๋ากันน้ำ POSTCARD 5 ลาย (คละแบบ) ศิลปิน เติ้ล-เฟิร์สวัน, ตี๋ตี๋-ป๋อ, อู่อู๋-เซฟ, ริวจิน-แพทจิ และ DMD GEN 5 (รวม 500 สิทธิ์ตลอดรายการ) พร้อมเลือกรับเพิ่ม ที่นั่งชมมินิคอนเสิร์ต ระหว่างวันที่ 10 – 15 เม.ย.69 (จำกัด 2 สิทธิ์ / สมาชิก / วัน, รวมสูงสุด 12 สิทธิ์ / สมาชิก, รวม 300 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• รวบรวมใบเสร็จครบ 3,500 บาทขึ้นไป แลกรับคูปองแทนเงินสดจากร้านค้าโน Grab & Go มูลค่า 100 บาท (รวม 300 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• รวบรวมใบเสร็จครบ 15,000 บาทขึ้นไป แลกรับคูปองแทนเงินสด จาก LOTUS’S PRIVE มูลค่า 400 บาท สำหรับใช้ครั้งถัดไป 800 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (รวม 50 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• พิเศษกับ โปรตัวเปียก!! สำหรับลูกค้าทั่วไปรับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มราคาพิเศษ มูลค่า 50 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
พร้อมชวนแต่งชุดไทยให้สง่างามสืบสานอัตลักษณ์ความงามแห่งความเป็นไทยในงาน“ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 : สาด สนุก สุข สิริมงคล สงกรานต์ไทย” ระหว่างวันที่ 10 - 15 เมษายน 2569
สำหรับสมาชิก ONESIAM หรือลูกค้าต่างชาติที่แต่งชุดไทยเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2569 รับ Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท (จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์/วัน รวมทั้งสิ้น 600 สิทธิ์) ร่วมสัมผัสมหาปรากฏการณ์สงกรานต์ระดับโลกที่เต็มไปด้วยสีสัน ความสนุก และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาติ ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONSIAM