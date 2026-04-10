อั้นไว้!ดีเซลลด4-6บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ลง1-3บาท/ลิตรมีผล11เม.ย.69

PTT Station และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมัน GSH95, GSH91 และพรีเมี่ยม GSH95 ลดลง 1.00 บาทต่อลิตร, E20 และ E85 ลดลง 3.00 บาทต่อลิตร, HSD B7 ลดลง 4.00 บาทต่อลิตร, HSD B20 ลดลง 6.00 บาทต่อลิตร และพรีเมียมดีเซล ลดลง 2.00 บาทต่อลิตร ส่วน ULG คงเดิม มีผล 11 เม.ย. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 52.54 บาท, GSH95 = 42.95 บาท, E20 = 35.95 บาท, E85 = 31.89 บาท, GSH91 = 42.58 บาท, พรีเมี่ยม GSH95 = 52.04 บาท, HSD B7 = 44.40 บาท, HSD B20 = 37.40 บาท, พรีเมียมดีเซล = 66.30 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร