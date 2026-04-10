เฮรับสงกรานต์!พรุ่งนี้ราคาดีเซลลด4-6บาท/ลิตร-แก๊สโซฮอล์ลง1-3บาท

ลดแรงรับสงกรานต์! กบน. หั่นราคาดีเซล-เบนซินทุกชนิด สูงสุด 6 บาท สะท้อนราคาน้ำมันโลกตามจริง
วันนี้ (10 เมษายน 2569) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) โดยนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธาน เปิดเผยภายว่า ที่ประชุม กบน. มีมติเห็นชอบให้สะท้อนราคากลไกตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลง โดยราคาตลาดน้ำมันโลกวันที่ 9 เมษายน ปิดอยู่ที่ประมาณ 211 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากวันที่ 7 เมษายน ที่ปิดที่ประมาณ 255 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ด้วยการปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล บี7 ลดลง 4บาทต่อลิตร มาอยู่ที่ 44.40บาท และดีเซลบี 20 ลดลง 6 บาท/ลิตร มาอยู่ที่ 36.40บาท/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2569
ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลดราคาขายปลีกลง 1บาท/ลิตร มาอยู่ที่ลิตรละ 42.95บาท และ42.58บาท ตามลำดับ สำหรับแก๊สโซฮอล์อี20และอี85 ปรับลดราคาขายปลีกลง 3บาทต่อลิตร มาอยู่ที่ 35.95 บาท และ31.89บาทต่อลิตร ตามลำดับ มีผลวันพรุ่งนี้( 11เมษายน)
การปรับลดครั้งนี้ถือเป็นความตั้งใจของกระทรวงพลังงานที่ต้องการดูแลค่าขนส่งและค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงจังหวะที่ราคาน้ำมันโลกเอื้ออำนวย การดำเนินการในครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแบกรับค่าใช้จ่ายวันละ 589.15 ล้านบาท จากเดิมที่เคยมีรายจ่ายกว่าวันละ 1,200 ล้านบาท