“บางจาก”โหวตวาระ7แก้ไขข้อบังคับ หวังสกัดทุนเทาไม่สำเร็จ ผู้ถือหุ้นเทเสียงสนับสนุนไม่ถึง3ใน4

ผลโหวตในการประชุมผู้ถือหุ้นบางจากฯในวาระ7 แก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลสูงขึ้น หวังสกัดทุนเทาไม่สำเร็จ โดยมีเสียงสนับสนุนไม่ถึง 3ใน4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีผู้เห็นด้วยเพียง 69.5% ไม่เห็นด้วย 29.04% และงดออกเสียง 1.45%
เมื่อวันที่ 10 เมษายน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (AGM) ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีพลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ คณะผู้บริหารบริษัท บางจากฯ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใบไม้ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วาระสำคัญที่ถูกจับตามองคือ วาระที่
7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยเพิ่มเนื้อหาในข้อ 24 (6)-( 8 ) เพื่อหวังยกระดับธรรมาภิบาล และมาตรฐานสากล โดยในวาระที่ 7ที่เพิ่มข้อบังคับ "ป้องกันทุนเทา" เนื่องจากหุ้น BCP มีเรื่องอาจเกี่ยวโยงถึงการฟอกเงิน ดังนั้น"กรรมการ" ที่มานั่งในบริษัทต้องไม่ถูกกล่าวโทษ/ต้องไม่ถูกอายัดทรัพย์จาก ปปง./ต้องไม่ถูกระงับการทำธุรกิจจาก ต่างประเทศ-สมาชิก OECD/ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทที่ถูกระงับธุรกิจการ ซึ่งแก้ไขข้อบังคับ ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ก่อนหน้านี้ มีการตีความว่า บริษัทอัลฟา ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด(ACE)ถือหุ้นBCP อยู่ 16.82% เข้าข่ายมีส่วนได้เสียพิเศษจึงจะไม่ให้สิทธิในการออกเสียงวาระนี้ แต่ทาง ACE โต้แย้ง จนสุดท้ายทางคณะกรรมการบริษัทบางจาก มีมติให้ ACE สามารถลงมติออกเสียงในวาระนี้ได้ก่อนมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพียง3วัน
แม้ว่าจะมีกระแสเรียกร้องขอให้ผู้ถือหุ้นบางจากเข้าร่วมโหวตสนับสนุนวาระ7 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จ มีเสียงผู้เห็นด้วย 69.5% ไม่เห็นด้วย 29.04% และงดออกเสียง 1.45% กล่าวคือคะแนนเสียงสนับสนุนไม่ถึง 3ใน4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569