ขบ.แนะวิธีเลือก”รถเช่าเหมา”ช่วงสงกรานต์ “จดทะเบียนถูกต้อง ติด GPS Tracking เช็กประวัติคนขับ”

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! วิธีเลือกรถเช่าเหมา เดินทางช่วงสงกรานต์ 69 ต้องเป็นรถจดทะเบียนถูกต้อง ตัวรถมีมาตรฐาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking ตรวจสอบประวัติรถและคนขับทุกครั้งก่อนการว่าจ้าง วางแผนการเดินทาง และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประชาชนจำนวนมากจึงนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นหมู่คณะ ส่งผลให้มีความต้องการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแบบเช่าเหมาเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจตลอดการเดินทาง กรมการขนส่งทางบกจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งแนะนำหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้บริการรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐาน ดังนี้
ด้านผู้ประกอบการ พิจารณาเลือกใช้บริการจากรายที่มีความเป็นมืออาชีพ มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและผู้ขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอยู่เสมอ
ด้านตัวรถ ที่นำมาให้บริการจะต้องจดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) มีการติดตั้ง GPS Tracking เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และการใช้ความเร็วของรถแบบ Realtime ผ่านแอปพลิเคชัน “DLT GPS”ทางโทรศัพท์มือถือได้ซึ่งจะแสดงผลเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่แสดงในศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก มีการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้านคุณภาพตัวรถต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ผ่านการตรวจสภาพรถ และชำระภาษีประจำปีถูกต้อง ตัวรถต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เช่น เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง และค้อนทุบกระจก
ด้านผู้ขับรถ ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนให้เพียงพอ ต้องเปลี่ยนผู้ขับรถเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือให้หยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ผู้ขับรถต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์โดยปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเป็นศูนย์ ( 0 ) และ ผู้ขับขี่ต้องไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งผู้ขับรถต้องแนะนำให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง และแนะนำการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
โดย ก่อนออกเดินทาง ต้องตรวจสอบว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตรงตามที่ตกลงกันหรือตามที่ทำสัญญากันไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือตามสัญญา เช่น ทะเบียนรถไม่ตรงกันกับที่ระบุ ไว้ในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทรถ ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้ระหว่างการเดินทาง ต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด หากพบเห็นการกระทำผิดต้องแจ้งเตือนผู้ขับรถทันที หรือแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 เพื่อให้การเดินทางด้วยรถเช่าเหมาเกิดความปลอดภัยสูงสุด