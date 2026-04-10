LBC Clinic ฉลองความสำเร็จ ยอดใช้ Restylane & Sculptra สูงสุดระดับประเทศ

LBC CLINIC คลินิกความงามในประเทศไทย ได้รับรางวัล “Value Partnership 2025 Top 10” จาก Galderma ภายในงาน Aesthetic Lives ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงระดับการใช้ผลิตภัณฑ์และการเติบโตของคลินิกในช่วงที่ผ่านมา
Galderma ถือเป็นหนึ่งในบริษัทด้านเวชศาสตร์ความงามระดับสากล โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่คลินิกที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานที่กำหนด
หนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของ LBC CLINIC คือการสื่อสารผ่านประสบการณ์จริงของผู้ใช้บริการ อย่าง “คุณพลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” ซึ่งเคยเข้ารับบริการกับทางคลินิก และต่อมาได้ก้าวสู่บทบาทพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์อย่างเป็นทางการ
การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงดังกล่าว มีส่วนช่วยเสริมความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภค และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้าง ส่งผลให้จำนวนผู้เข้ารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนผ่านปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตขึ้น
รางวัลจาก Galderma ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงมาตรฐานของ LBC CLINIC ในด้านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มีคุณภาพ และมีการนำเข้าอย่างถูกต้อง
อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สนับสนุนการดำเนินงานของคลินิก คือแนวทางการออกแบบการรักษาแบบเฉพาะบุคคล โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเวชศาสตร์ความงามจาก Galderma อาทิ โปรแกรมฟิลเลอร์ Restylane และโปรแกรม กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิว ฟื้นฟูโครงสร้างผิวในระยะยาว อย่าง SCULPTRA
ทีมแพทย์ของ LBC CLINIC จะพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และวางแผนการรักษาให้สอดคล้องกับโครงหน้าและความต้องการของผู้เข้ารับบริการแต่ละราย ภายใต้แนวทางการดูแลแบบประเมินรายบุคคล ควบคู่กับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
แนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ LBC CLINIC ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 LBC CLINIC ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อยกระดับแนวทางการดูแลให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
สนใจบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารได้ที่
Website: https://lbc-clinic.com/