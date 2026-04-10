“BEM”มาเดี่ยว“DMT ผนึก ซิโน-ไทย”ยื่นชิงงานระบบ O&M มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

เผย 2 กลุ่มยื่นซองชิงงานระบบ O&M มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว “BEM”มาเดี่ยว ส่วน “DMT จับมือ ซิโน-ไทย” ทล.เปิดซองข้อเสนอวันนี้ (10 เม.ย.) คาดสรุปเริ่มติดตั้งปี 69 เร่งเปิดเต็มรูปแบบในปี 71
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า จากที่กรมทางหลวงได้ เปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน สำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว โดยเปิดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธ.ค. 2568 และกำหนดยื่นซองเอกสารในวันที่ 30 มี.ค.2569 ซึ่งมีผู้ยื่นประมูล 2 ราย ได้แก่ 1.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ 2. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC
โดย กำหนดเปิดข้อเสนอในวันที่ 10 เม.ย.2569 ตามเงื่อนไขประกวดราคา กำหนดให้จัดทำซองข้อเสนอทั้งหมด 4 ซอง ดังนี้ ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและค่าตอบแทน และซองที่ 4 ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ ทล. สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะกรรมการคัดเลือกฯจะเปิดซองที่ 1 ด้านคุณสมบัติก่อน ถ้าผ่านจึงเปิดซองที่ 2 ด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านการลงทุนต่อไป คาดว่าจะได้ข้อสรุปเข้าดำเนินการได้ภายในปี 2569 เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี 2571
รายงานข่าวแจ้งว่า การดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการมอเตอร์เวย์ M 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว กำหนดรูปแบบการร่วมลงทุนเอกชนในรูปแบบ PPP- Gross Cost โดยให้เอกชนลงทุน ออกแบบและก่อสร้างงานระบบ รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาทั้งหมด ครอบคลุมทั้งในส่วนของงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานระบบที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ภาครัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้าง รวมถึงรายได้ทั้งมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง ส่วนเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเงินลงทุนค่าติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และค่าตอบแทนการให้บริการในส่วนของค่าดำเนินการและบำรุงรักษา เป็นระยะเวลา 30 ปี นับแต่ปีที่เปิดให้บริการ โดยการจ่ายค่าตอบแทนจากการให้บริการ (Availability Payment) เป็นมูลค่าปัจจุบัน ไม่เกินกรอบวงเงิน 11,340.28 ล้านบาท อัตราคิดลดร้อยละ 3.00 ต่อปี
สำหรับ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ได้แก่ เป็นนิติบุคคลรายเดียว หรือกลุ่มนิติบุคคลที่สมาชิกทุกรายต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ(Line of Credit) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของไทย ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โดยต้องมีประสบการณ์และผลงานด้านการจัดหาหรือติดตั้งงานระบบของถนนที่เก็บค่าผ่านทาง โดยจะต้องเป็นผลงานโครงการที่แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลา 20 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และต้องประกอบด้วย ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง (Toll Collection System ) ซึ่งต้องมีระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System) ร่วมด้วย
โดยมอเตอร์เวย์ M 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร อยู่บนแนวถนนพระราม 2 จุดเริ่มต้นบริเวณ กม.11+959 จุดสิ้นสุดบริเวณ กม. 36+645 รวมระยะทางประมาณ 24.7 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ทางขึ้นลงจำนวน 6 แห่ง และเก็บค่าผ่านทางตามระยะทาง (ระบบปิด) ด้วยระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (ระบบM-Flow) โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 32 ปี แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี วงเงินประมาณ 1,037.12 ล้านบาท
ระยะที่ 2 ดำเนินงานและบำรุงรักษาทั้งโครงการ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี วงเงินประมาณ 14,687 ล้านบาท
กำหนดอัตราค่าผ่านทาง รถยนต์ 4 ล้อ อัตราแรกเข้า 10 บาท+2 บาท/กม. รถยนต์ 6 ล้อ อัตราแรกเข้า 16 บาท + 3.2 บาท/กม. รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ อัตราแรกเข้า 23 บาท+4.6 บาท/กม.คาดการณ์ปริมาณจราจรปีเปิดให้บริการที่ 64,203 คัน/วัน รายได้ ประมาณ 1,272.71 ล้านบาท/ปี มีปริมาณจราจรรวม 30 ปีที่ 1,548 ล้านคัน มีรายได้ค่าผ่านทางรวม 116,954 ล้านบาท
โดยตลอดแนวเส้นทางโครงการมีทางขึ้น- ลงทางยกระดับจำนวน 6 ด่านได้แก่
1.ด่านพันท้ายนรสิงห์ที่กม. 16 + 125 เชื่อมต่อเส้นทางกลับถนนแสมดำ
2.ด่านมหาชัย 1 ที่กม. 20 + 031 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย)
3.ด่านมหาชัย 2 ที่กม. 25 + 100 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย)
4.ด่านสมุทรสาคร 1 ที่กม.27 + 100 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ)
5.ด่านสมุทรสาคร 2ที่กม. 29 + 625 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ)
6.ด่านบ้านแพ้ว ที่ กม. 36 + 500 เชื่อมต่อเส้นทาง กับ ทางหลวงหมายเลข 375 สายบ้าน-บ่อลำลูกบัว