Venio ก้าวสู่วิสัยทัศน์ใหม่ ขับเคลื่อนการตลาดด้วย AI และ Data หลังคว้ารางวัลจากงาน MarTech Awards 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Venio CRM เดินหน้าสู่ความสำเร็จ หลังคว้ารางวัลจากงาน MarTech Expo 2026 พร้อมเดินหน้ายกระดับธุรกิจด้วย AI พร้อมเป็นเครื่องมือทางการตลาดเต็มรูปแบบ

บริษัท โกไฟว์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบ Venio CRM ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ หลังคว้ารางวัลในสาขา Data-Driven Marketing จากเวที MarTech Innovation Awards 2026 ภายในงาน MarTech Expo 2026 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ถือเป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่า Venio ไม่ได้เป็นเพียงระบบบริหารทีมขายที่ทรงประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นโซลูชันด้านการตลาดที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างจากแบรนด์ชั้นนำของประเทศ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ในการยกระดับ Venio จากระบบบริหารทีมขาย สู่การเป็นเครื่องมือการตลาดเต็มรูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วย Data และ AI

คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี ผู้บริหารจากบริษัท โกไฟว์ จำกัด ผู้พัฒนา Venio กล่าวถึงความรู้สึกว่า “เราดีใจมากจริง ๆ กับรางวัลจาก MarTech Expo 2026 รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ได้จากการทำงานจริง ทดสอบจริงจากลูกค้าจริง เรารู้สึกตื้นตันใจที่ลูกค้าตอบกลับมาว่า ใช้ Venio แล้วช่วยยกระดับการทำงานของลูกค้า และทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้า”

Venio จับมือ Payso ความสำเร็จทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง


หนึ่งในสิ่งที่สะท้อนศักยภาพของ Venio ได้ชัดเจนที่สุดคือ Payso ผู้ให้บริการระบบชำระเงินชั้นนำของไทย ที่ก่อนหน้านี้ Payso เผชิญความท้าทายเมื่อพบว่าข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจาย ไม่สามารถติดตามลูกค้าและสร้าง Customer Journey ได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ทีมขายและการตลาดไม่สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพ

ภายหลังจากที่ Payso ได้นำ Venio CRM เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า และ Venio ได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ทาง Payso สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และต่อยอดสู่การทำแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่โดดเด่น ด้วย Gross Merchandise Value (GMV) หรือยอดขายที่เติบโตขึ้นกว่า 100% และ ฐานลูกค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 66%

"รู้สึกดีใจมากกับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่า Payso ให้ความสำคัญกับการใช้ Data ในการขับเคลื่อนธุรกิจ และ Venio คือส่วนสำคัญที่ช่วยให้เรานำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด" คุณรัตน์สุดา สำราญทรัพย์ ตำแหน่ง Senior Marketing Manager จาก Payso กล่าว

Venio เริ่มต้นจากการเป็นระบบ CRM สำหรับบริหารทีมขายและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอด ขยายขีดความสามารถของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน Venio ได้ก้าวไปสู่การเป็นเครื่องมือการตลาดเต็มรูปแบบ พร้อมกับที่มีการนำเทคโนโลยี AI มาเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อวางกลยุทธ์แคมเปญที่แม่นยำ ไปจนถึงการช่วยวิเคราะห์โอกาสปิดดีลและให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ การเปลี่ยนผ่านนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของโกไฟว์ที่ต้องการให้ Venio ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการข้อมูล แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรใช้ข้อมูลและ AI ขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง

Vision ใหม่ของ Gofive ก้าวสู่ยุคของ AI 


บริษัท โกไฟว์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้าง World-Class Software Experience สำหรับธุรกิจไทย ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (empeo) ระบบบริหารงานขาย (Venio CRM) ระบบจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eTaxGo)โดยทุกระบบ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในประเทศไทย ด้วยแนวทาง Product-led ที่วางลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Gofive ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ แต่คือพันธมิตรที่ช่วยขับเคลื่อน Digital Transformation ให้กับองค์กรทุกขนาด ซึ่งความมุ่งมั่นนี้ได้รับการยืนยันจากรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Thailand ICT Awards, NIA Awards ปี 2025 และ Martech Innovation Awards ปี 2026

ก้าวต่อไปของ Gofive คือการนำเทคโนโลยี AI มาผสานเข้ากับทุกผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ทิศทางนี้อยู่บนความเชื่อของบริษัทที่ว่า ธุรกิจไทยควรมีโซลูชันด้านธุรกิจที่ทัดเทียมระดับสากล และ AI คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพนั้น Gofive จึงเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจในยุคนี้

สำหรับผู้สนใจระบบ "Venio CRM" สามารถทดลองใช้ฟรี 14 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
เว็บไซต์: https://bit.ly/4t4ugLF
Facebook: https://www.facebook.com/VenioCRM
