สถานีต่อไป...สถานีน่าวาด...กับ BEM ART CONTEST 2026

เมื่อการเดินทางมิใช่เพียงการเคลื่อนผ่านจากจุดหนึ่งสู่อีกจุดหนึ่ง หากแต่เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวอันน่าจดจำ ผ่านสายตาและจินตนาการของศิลปะ ที่ค่อยๆ ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดซึ่งเปี่ยมด้วยความหมายและความรู้สึก การแข่งขัน BEM Art Contest 2026 ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ในปีนี้ได้มอบโจทย์ 4 สถานี MRT ได้แก่ สามย่าน หัวลำโพง วัดมังกร และสนามไชย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้แข่งขันระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาภายใต้แนวคิด "สถานีน่าวาด Metro Sketch Walk Award " ซึ่งแต่ละทีมนั้นได้ตีความสิ่งที่เห็นจากสายตาออกมาในมุมมองใหม่ นำเสนอความงดงามของการเดินทางในแบบของตัวเอง
จากผู้เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกกว่า 86 ทีม คัดเหลือเพียง 50 ทีมจากผลงานการสเก็ตช์ภาพ เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ประชันฝีมือการลงสีน้ำเพื่อเติมเต็มจินตนาการในขั้นตอนสุดท้าย จนได้ 6 ทีมในแต่ละประเภทที่คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1-2 และรางวัลชมเชยอีกประเภทละ 3 รางวัล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลนี้ไม่ได้โดดเด่นเพียงความสวยงามทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังหนักแน่นด้วย "เรื่องเล่า" และมีวิธีถ่ายทอดมุมมองสถานีที่น่าสนใจ นั่นทำให้เหล่าคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็น นางภรณี กนิษฐานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร BEM, อาจารย์บุญกว้าง นนท์เจริญ ศิลปินระดับมาสเตอร์, อาจารย์ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ หรือ “หมอ นักวาดการ์ตูนไทย” และนางสาววรรณี เพ็งเจริญ สมาชิกกลุ่มบางกอกสเก็ตเชอร์ และเออเบิร์น สเก็ตเชอร์ไทยแลนด์ ต้องทำงานอย่างหนักในการให้คะแนน
โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันว่า “จากโจทย์รอบคัดเลือกที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันลงพื้นที่จริงและถ่ายทอดสถานีผ่านบริบทโดยรอบ ทั้งวัดวาอารามและวิถีชุมชน ทำให้ได้เห็นผลงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกินความคาดหมาย และฝีมือแต่ละทีมดีมาก แต่สิ่งที่ทำให้ผลงานนั้นแตกต่างและโดดเด่นขึ้นมา คือ ภาพที่มีชีวิตและความรู้สึก ตลอดจนเทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราว ซึ่งระดับนักเรียนจะมีความสดใสตรงไปตรงมา ชัดเจน บอกออกมาตรงๆ ส่วนบุคคลทั่วไปมีมิติและประสบการณ์ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะมีประสบการณ์ ผ่านการใช้ชีวิตมามากกว่า สำหรับการตัดสินนั้นพิจารณาทั้งแนวคิด องค์ประกอบ และการสื่ออารมณ์ นอกจากนี้ เวทีประกวดนี้สะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดและเล่าเรื่องในมุมที่ไม่เคยมีใครเห็น ขณะเดียวกัน BEM สามารถสร้างพื้นที่ที่เชื่อมโยง “ศิลปะกับการเดินทาง” ได้อย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ค้นพบแรงบันดาลใจใหม่จากสิ่งใกล้ตัว และต่อยอดประสบการณ์สู่มิติที่กว้างขึ้นอย่างน่าประทับใจ”
ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลงานชนะเลิศ “วันหยุดของเด็กๆ ที่สนามไชย” โดย นายรัฐศิลป์ สมอูปฮาด, น.ส.สิริกร เอี่ยมเอกสุวรรณ และน.ส.สุรัตนาวีร์ ใจมั่นคง จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เล่าว่า “เข้าร่วมการแข่งขันกับ BEM มาแล้วหลายครั้ง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มาในรูปแบบทีม ได้แรงบันดาลใจจากโมเมนต์เด็กๆ ที่กำลังตกปลา สร้างเรื่องราวที่อบอวลไปด้วยความสุขและความเป็นธรรมชาติ ภาพนี้จึงไม่ใช่เพียงการบันทึกความงดงามของสถานี แต่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับวิถีชีวิตของผู้คน อีกทั้งยังมีความท้าทายในการถ่ายทอดรายละเอียดของตัวละครขนาดเล็กด้วยเทคนิคสีน้ำให้ดูมีชีวิต พร้อมขยายสเกลของสถานีให้โดดเด่นสะดุดตา”
รองชนะเลิศอันดับ 1 “Next Station Wat Mangkon ประตูสู่เยาวราชและวิถีแห่งศรัทธา” โดย นายม่อน สุวรรปัญญา, น.ส.เขมนิจ เดชตานนท์ และน.ส.ปุณณีศา แสงมุกข์ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เผยว่า “แม้จะเป็นการเข้าร่วมประกวดครั้งแรก แต่อยากลองสร้างสรรค์ผลงานในมิติใหม่ จึงนำ “วัดมังกร” มาสร้างสรรค์เสมือนประตูเชื่อมกาลเวลาสู่ย่านเยาวราชที่รุ่งเรืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินสำรวจชุมชน ซอกซอย และวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งการค้าขายและความศรัทธาที่มีต่อวัดมังกร ผลงานจึงได้ผสานเรื่องราวของผู้คน สถานที่ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน”
รองชนะเลิศอันดับ 2 ที่พาไปท่องเที่ยวผ่านผลงาน “1 วันกับวัดมังกร” โดย นายนันทิพัฒน์ เงินเทศ การศึกษานอกระบบ, นายวิรุฬห์ บุญชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ และนายอรรถวุฒิ สุยะคต โรงเรียนบางกะปิ เล่าว่า “ได้แรงบันดาลใจจากการสเก็ตช์ภาพที่มองเห็นระหว่างการเดินสำรวจพื้นที่จริง ทำให้เกิดไอเดียในการเชื่อมโยงเรื่องราวหลากหลายเข้าด้วยกัน ผลงานชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าสถานีรถไฟฟ้าเป็นมากกว่าจุดเดินทาง แต่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงผู้คนและประสบการณ์ต่างๆ ความท้าทายอยู่ที่การผสานสไตล์ของสมาชิกแต่ละคนให้กลมกลืนในภาพเดียว จนเกิดเป็นผลงานที่มีสีสันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว”
ส่วนรางวัลชมเชยประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 3 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “นาทอสูรแห่งหัวลำโพง” โดย น.ส.พิมพ์วิไล ธนะสีลังกูร, น.ส.พนิดา แก้วไพรวัลย์ และน.ส.ณัฏฐวี เกตุปราง และผลงาน “จุดบรรจบแห่งยุคสมัย” โดย นายชุติพนธ์ เชษฐ์สกุลวิจิตร, นายบุณยากร ธรรมลินดา และนายสุรสิทธิ์ สาแก้ว และผลงาน “ลมหายใจที่คงอยู่” โดย น.ส.นภสร วรรณรังษี และนายจิ้นเซิน ฉั่ว
ประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป
สำหรับผลงานประเภทนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการปฏิบัติการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทั้ง 6 ทีม
ผลงานชนะเลิศ “City Flow at Samyan” โดย น.ส.ลักษ์คณา มีพารา, น.ส.กมลชนก เที่ยงน่วม และ น.ส.พรพรรษา แก่งจำปา นิสิตชั้นปีที่ 4 จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงแรงบันดาลใจว่า “เลือกเล่าเรื่องสถานีสามย่านในมิติที่ลึกซึ้ง สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่ ผ่านมุมมองชีวิตยามค่ำคืนที่คุ้นเคยของสามย่านมิตรทาวน์ ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเรา มุมที่เลือกคือสถานที่ประจำที่ไปนั่งพูดคุยกันหลังเลิกเรียน ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ใช้มุมนี้เพื่อวาดภาพประกวดแข่งขัน ใช้เทคนิคนำเสนอเป็นมุมมองของการสะท้อนกลับ โดยเป็นมุมที่มองจากกระจกแล้วฉากหลังเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของเมือง สามารถถ่ายทอดถึงมิตรภาพและวิถีชีวิตเมืองในภาพเดียว ผลงานเน้นความหมายของเรื่องราวเป็นหัวใจสำคัญ ควบคู่ความงามที่กลมกลืน เพื่อส่งต่อ “ความทรงจำดี ๆ” และช่วงเวลาแห่งความสุขให้ผู้ชมได้สัมผัสร่วมกัน”
รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน “กลิ่นชีวิต” โดย นายอนณ มาตรแสง และ นางวรัญญา ยอดประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ 4 จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าว่า “เลือกหยิบยกเสน่ห์ของปากคลองตลาด ที่เดินทางด้วย MRT ลงสถานีสนามไชย ผ่านประสบการณ์ที่มองไม่เห็นอย่าง “กลิ่น” พร้อมเปิดต่อมรับกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้ ผู้คน หรือร่องรอยของชีวิตในพื้นที่ ที่เพียงเห็นภาพนี้ก็ต้องได้กลิ่นเหล่านั้นทันที ด้วยการเลือกมุมมองที่ท้าทายและไม่ซ้ำใคร ผสานเทคนิคสีน้ำแบบเปียกบนเปียกและลายเส้นพลิ้วไหว สร้างบรรยากาศละมุนลึกซึ้ง ผลงานชิ้นนี้ไม่เพียงชวนให้มอง แต่ยังชวนให้ “รู้สึก” และจินตนาการถึงเสน่ห์ของสถานที่ด้วยตนเอง”
รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน “ทางลัดของเมืองใหญ่” โดย นายยศพล อ่วมทอง กับ นางสาวณิชาภัทร ทองคำ เลือกนำเสนอผลงานผ่านมุมมองที่แตกต่างพร้อมคำอธิบายที่มาของภาพว่า “ต้องการสื่อสารผ่านหน้าจอแอปพลิเคชัน MRT แทนการวาดสถานีแบบตรงไปตรงมา สะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหารถติดด้วยการใช้รถไฟฟ้า โดยให้ความสำคัญกับ “คอนเซปต์” เป็นหัวใจหลัก ผสานทักษะด้านการออกแบบและการสื่อสารเชิงการตลาดเข้ากับเทคนิคสีน้ำและลายเส้น แม้ต้องปรับวิธีทำงานด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดและวัตถุเคลื่อนที่ตลอดเวลา แต่ยังคงถ่ายทอดรายละเอียดด้วยความตั้งใจ เพื่อชวนให้ผู้ชมมองเห็นความเชื่อมโยงของการเดินทางในชีวิตจริง ปกติวาดภาพสีน้ำเป็นงานอดิเรกไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรง ซึ่งดีใจมากที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้”
นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป อีก 3 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “สยามสามย่าน” น.ส.รุจิกร สังเมือง และน.ส.สิชามน ธรรมถุติ // ผลงาน “ลายเส้นและสีน้ำโรงเรียนวัดมังกรนายจุฑาวุธ ยศพลพิบุล และน.ส.นันท์นลิน เงินเทศ // ผลงาน “สถานีรถไฟ บันทึกความทรงจำ ความผูกพัน และการเปลี่ยนแปลง”น.ส.ไหมรดา ถิ่นวงศ์อินทร์, นายครรชิต ผลาหาญ และนายภูริเศรษฐ์ รัตน์ไพศาลศิลป์
ในทุกๆ ผลงานไม่ได้มุ่งเพียงความสวยงาม แต่ยังแฝงไปด้วยการเล่าเรื่อง ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ที่ตั้งใจเลือก เพื่อสื่อสารให้ผู้ชม “รู้สึก” มากกว่าการ “มองเห็น” สถานีรถไฟฟ้าเป็นมากกว่าพื้นที่ทางกายภาพ แต่เป็นภาพสะท้อนของชีวิตในแต่ละวัน ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและจังหวะของการเดินทาง BEM Art Contest จึงไม่เพียงเป็นพื้นที่สำหรับการแข่งขัน แต่ยังเป็นเวทีที่เปิดมุมมองใหม่ให้ผู้คนได้ “หยุดมอง” สิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน และค้นพบความงดงามที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆ สถานีรถไฟฟ้าในวันนี้ จึงไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นหรือปลายทางของการเดินทาง แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่สามารถถ่ายทอดผ่านศิลปะได้อย่างไม่มีขีดจำกัดจากพื้นที่ที่เราเคยเดินผ่าน อาจกลายเป็น “สถานีน่าวาด” ในมุมมองของเราเองในวันพรุ่งนี้
ซึ่งหลังจากนี้ทางผู้จัดงานจะนำผลงานทั้งหมดจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความสวยงามของผลงานที่สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายนนี้