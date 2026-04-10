“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” เปิดแคมเปญช้างสงกรานต์ “เพื่อนสาดสนุก สนุกสาด..สาด” กับความสนุกระดับช้างทั่วไทย

น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ต่อยอดความสำเร็จกลยุทธ์เฟสทีฟมาร์เก็ตติ้ง (Festival Experience) มัดรวมความสนุกครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่ด้วยกิจกรรม ออนกราวด์และออนไลน์ เปิดตัวแคมเปญ Chang Songkran “เพื่อน…สาดสนุก สนุกสาด…สาด” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ระดับช้างประจำปี 2569 ยกระดับประสบการณ์ความสนุกให้ครอบคลุมทั้งประเทศไปกับหลากหลายกิจกรรมเปิดประสบการณ์ความสนุกกว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ พร้อมจับมือ Carnival เปิดตัวคอลเลกชันลิมิเต็ด ตอกย้ำไลฟ์สไตล์แบรนด์ในช่วงสงกรานต์
แคมเปญ “เพื่อน…สาดสนุก สนุกสาด…สาด” เป็นการถ่ายทอดแนวคิด “มีเพื่อน ยังไงก็สนุก” ผ่าน 4 พรีเซนเตอร์ ได้แก่ “นิกกี้ ณฉัตร” “มาริโอ้ เมาเร่อ” “แพต ชญานิษฐ์” และ “จีโน่ The Snack” ที่มาร่วมสร้างสีสันผ่านภาพยนตร์โฆษณาที่ครอบคลุมสื่อ Out-of-Home กว่า 3,500 จอ และร่วมกิจกรรมสื่อสารแบบ 360 องศา ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
คุณเจษฎากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาดน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวว่า “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เฟสทีฟมาร์เก็ตติ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมต่อแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ซึ่งช่วงสงกรานต์นับเป็นช่วงเวลาสำคัญของการรวมตัวและสร้างความสนุกร่วมกันระหว่างเพื่อน กับแคมเปญ ‘เพื่อน…สาดสนุก สนุกสาด…สาด’ ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนุก และยกระดับการทำการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience-drive Marketing) ที่ผสานทั้งกิจกรรมความสนุก ไลฟ์สไตล์ และการมีส่วนร่วมกับงานเทศกาลได้อย่างลงตัว โดยดึง KOLs สายไลฟ์สไตล์และสายตี้ มาร่วมสาดความสนุกเกินต้าน นำโดย นิกกี้ ณฉัตร, จีโน่ The Snack และ มายด์ ณภศศิ ชวนทำ TikTok Dance Challenge กับท่าเต้นที่สาดความสนุกบนโลกออนไลน์ ไปสู่ความสนุกออนกราวด์ที่จะไปทำ Flash mob เพื่อจะชวนทุกคนเต้นสนุก ๆ ในช่วงสงกรานต์นี้ด้วยกันทั่วประเทศ รวมทั้งขบวนรถ Chang Caravan เตรียมสาดความสนุกให้เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สร้างความสนุก ไม่ว่าจะเป็น ถนนสีลม ถนนข้าวสาร เป็นต้น นอกจากนั้นน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างยังร่วมกับ Carnival สตรีทแบรนด์ไลฟ์สไตล์ สร้างความตื่นเต้น ออกไอเทมสุดเท่ Chang x Carnival Songkran Collection เพื่อต้อนรับความสนุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ทั้งหมดนี้ เพื่อตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ช้างที่อยู่เคียงข้างทุกโมเมนต์ของคำว่าเพื่อน และยังมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์”
โดยแคมเปญฯ นี้ มีหลากหลายกิจกรรมไฮไลต์ เริ่มต้นที่การเดินหน้าสาดความสนุกบนโลกออนไลน์ผ่านกิจกรรม TikTok Dance Challenge เชิญชวนเหล่า Gen Z เหล่า KOLs สายไลฟ์สไตล์และสายปาร์ตี้ มาร่วมแชร์โมเมนต์ความสนุกผ่านท่าเต้นประจำแคมเปญ พร้อมลุ้นรับรางวัล Limited Collection จาก Chang x Carnival อีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง FB: Chang World
ต่อด้วยกิจกรรมที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในออนกราวด์ กับ Flash Mob ด้วยเพลง “Chang Songkran” โดย 4 พรีเซนเตอร์ของช้างและก๊วนช้างเพื่อนซี้จะหมุนเวียนกันไปชวนผู้ร่วมงานมาร่วมสนุกได้แบบเรียลไทม์ โดยวันที่ 13 เมษายน 2569 พบ “นิกกี้ ณฉัตร” และ “แพต ชญานิษฐ์” ณ ถนนข้าวสาร วันที่ 14 เมษายน 2569 พบ “นิกกี้ ณฉัตร” “จีโน่ The Snack” และ “แจ็ค เฉลิมพล” ณ สนามช้างอารีนา จ.บุรีรัมย์ ปิดท้ายในวันที่ 18 เมษายน 2569 พบ “นิกกี้ ณฉัตร” “มาริโอ้ เมาเร่อ” และ “แจ็ค เฉลิมพล” ณ ราชบุรี สเตเดียม จ.ราชบุรี
พร้อมกันนี้ ช้างยังได้จัด Chang Songkran Caravan ขบวนรถคาราวานเคลื่อนที่ที่จะขนความสนุกบุกไปยังแลนด์มาร์คงานสงกรานต์ทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลตลอดเดือนเมษายน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันไหล (13-26 เมษายน 2569) ได้แก่
• วันที่ 13 - 15 เมษายน 2569 ณ กรุงเทพฯ บริเวณเซ็นทรัลเวิล์ด - ถนนสีลม - ถนนข้าวสาร
• วันที่ 16 - 19 เมษายน 2569 ณ งาน Rangsit Sard ครั้งที่ 4 บริเวณ ม.กรุงเทพ รังสิต
• วันที่ 26 เมษายน 2569 ณ งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง 2569 จ.สมุทรปราการ
ที่พิเศษสุดในปีนี้ ยังได้คอลแลบกับ Carnival สตรีทแบรนด์ชั้นนำขวัญใจ Gen Z เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษรับสงกรานต์ Chang x Carnival Collection ที่ได้รับการออกแบบมาให้ตอบโจทย์ ทั้งแฟชั่นและฟังก์ชันการใช้งานในช่วงเทศกาลฯ อาทิ Summer Shirt, Basketball Jersey, Water Gun, Waterproof Glasses และ Waterproof Bag โดยวางจำหน่ายที่ร้าน Carnival ทุกสาขา และผ่านช่องทางออนไลน์ Carnival, ช่องทางออนไลน์ Chang World หรือร่วมกิจกรรมกับทางร้านค้า
นอกจากนี้ ยังกระจายความสนุกตลอดเดือนเมษายนครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่
• Chang Songkran presents SIAM SONGKRAN Music Festival 2026 ที่ผสมผสานมรดกวัฒนธรรมไทยเข้ากับดนตรี EDM ระดับโลกอย่างลงตัว ณ Bravo BKK, Arena Area RCA ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน
• Chang Songkran presents NEO CYBER SPLASH งานสงกรานต์แนว EDM ที่จะพลิกโฉมซอยพัฒน์พงศ์ทั้งเส้นให้เป็น EDM Street Festival สุดล้ำ กับกองทัพ DJ ชั้นนำระดับโลก ตลอด 3 คืน ณ ซอยพัฒน์พงศ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2569
• Chang Songkran presents RANGSIT SARD วันไหลสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในรังสิต กับ 12 ศิลปิน 4 ศิลปินรับเชิญ ณ ESC Park จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2569
• Chang Songkran presents BURIRAM SONGKRAN พบกับถนนเล่นน้ำเส้นทางที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม พร้อมให้ทุกคนมาสาดความสนุกได้แบบจัดเต็ม! ที่ ช้าง อารีนา จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2569
• Chang Songkran presents DRAGONS WATER FEST เทศกาลสาดน้ำสุดสนุกแห่งปี ที่จะได้สนุกกับวงดนตรีชั้นนำของประเทศ Body Slam / Potato / Joey Boy และเพลงจากดีเจชื่อดัง ณ ราชบุรีสเตเดียม จ.ราชบุรี ในวันที่ 18 เมษายน 2569
• Chang Songkran presents SONGKRAN FUN FEST ที่สุดของความเปียก ความสนุก แลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดของภาพเหนือ ไปกับศิลปินและดีเจชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอด 3 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส) จ.เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2569
