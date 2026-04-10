MEA แนะใช้ไฟฟ้า-ขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ พร้อมจัดทัพดูแลระบบไฟฟ้า 24 ชม.

MEA ห่วงใยประชาชน แนะใช้ไฟฟ้าและขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันว่า MEA มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน ทั้งด้านการใช้กระแสไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยและการเดินทางสัญจรบนท้องถนน โดยในส่วนของการดูแลระบบไฟฟ้านั้น แนะนำให้เจ้าของบ้านดำเนินการตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบการชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที นอกจากนี้ควรดูแลสภาพแวดล้อมรอบบริเวณบ้านที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกทึบไม่ให้พาดเกี่ยวสายไฟ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าดับหรือเกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้ สำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางออกจากบ้านไปต่างจังหวัดหรือไปพักผ่อนเป็นเวลานาน ควรปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานออกให้หมด หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเลย แนะนำให้สับคัตเอาต์หรือเบรกเกอร์ลงเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจนำไปสู่อัคคีภัยในขณะที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย
ในด้านการเฉลิมฉลองและเล่นน้ำสงกรานต์ MEA ขอเน้นย้ำให้ระมัดระวังการเล่นน้ำใกล้แหล่งจ่ายไฟ โดยเฉพาะการสาดน้ำบริเวณที่มีปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ เสาไฟฟ้า หม้อแปลง หรือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร และที่สำคัญที่สุดคือห้ามแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสวิตช์ไฟในขณะที่ร่างกายหรือมือเปียกชื้นอย่างเด็ดขาด เนื่องจากน้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่อาจทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ร่างกายจนเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบเครื่องตัดไฟรั่วหรืออาร์ซีดี (RCD) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. และติดตั้งสายดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
นอกจากความปลอดภัยภายในบ้านแล้ว MEA ยังให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ตรวจสภาพรถเช็กเครื่องยนต์ และลมยางสม่ำเสมอ ลดการใช้น้ำมันได้ 10% และการใช้รถร่วมกัน (Carpool) เส้นทางเดียวกันไปด้วยกัน ตามแนวทางประหยัดพลังงานของรัฐบาล รวมถึงเน้นย้ำมาตรการเมาไม่ขับและพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการเดินทาง เนื่องจากอุบัติเหตุจากการขับขี่ในช่วงเทศกาลมักนำไปสู่เหตุรถชนเสาไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่แล้ว ยังส่งผลกระทบในวงกว้างทำให้เกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง กระทบต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและอาจส่งผลต่อระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ ดังนั้นการขับขี่อย่างปลอดภัยจึงเป็นการช่วยรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ MEA ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและรับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th