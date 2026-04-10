EMPIRE ผนึก MF26 ชูโมเดลใหม่ ยกระดับ Live Commerce ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



EMPIRE จับมือ MF26 ประกาศความสำเร็จการจัดงานมหกรรม “ONE LIVE ไทยช่วยไทย: Live เดียวกวาดยกคลัง” ตอกย้ำศักยภาพองค์กรด้วยการใช้นวัตกรรม สู่ศูนย์กลางความร่วมมือเชิงพันธมิตรธุรกิจ สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ไลฟ์ทั่วประเทศ ชูโมเดลการตลาด O2O เชื่อมออนไลน์-ออฟไลน์ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม Live Commerce อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผนึกกำลังจากพันธมิตรสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ เดินหน้าสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) หรือ EMPIRE เปิดเผยถึงความสำเร็จในการร่วมมือกับ บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MF26 ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร จัดกิจกรรม “ONE LIVE ไทยช่วยไทย : Live เดียวกวาดยกคลัง” มหกรรมไลฟ์คอมเมิร์ซขนาดใหญ่ ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการ Live Commerce ของประเทศไทย โดยได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง TikTok Live ของเหล่าดารา และ ครีเอเตอร์ ที่เข้าร่วมแสดงพลัง “ไทยช่วยไทย” สะท้อนถึงศักยภาพของ Live Commerce ในการสร้างยอดขายแบบ Real-time อย่างมีประสิทธิภาพ


ความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเชิงพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจและความเสี่ยง ก่อนนำไปขยายเครือข่ายความร่วมมือและบริการที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งและอัตราการทำกำไร พร้อมต่อยอดศักยภาพในการสร้างการเติบโตของรายได้ในมิติใหม่ โดยความร่วมมือครั้งนี้ EMPIRE เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมเป็นแกนหลักในการออกแบบโซลูชันทางธุรกิจ ขณะที่ MF26 ในฐานะผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน Live Commerce ที่มีเครือข่ายครีเอเตอร์และระบบสนับสนุนครบวงจร เข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศทางธุรกิจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการผสานศักยภาพของทั้งสององค์กร แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ของโมเดลการเชื่อมโยงธุรกิจแบบ O2O (Offline to Online) ที่สามารถสร้างการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับรูปแบบการค้าปลีกสู่ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการเชื่อมโยงตลาดในทุกกลุ่ม ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด


ขณะเดียวกัน กิจกรรมได้รับการตอบรับที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ โดยร่วมสนับสนุนการจัดสินค้าเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้แก่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI สำหรับสถานที่ในการจัดกิจกรรม “ฮาบิโตะ มอลล์” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตอย่างครบครัน, บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มในประเทศไทย ได้นำผลิตภัณฑ์แบรนด์เจเล่ (Jele) หลากหลายรูปแบบและรสชาติ ที่ได้รับความนิยมมานำเสนอให้ผู้บริโภคได้เลือกช็อป, บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำของไทยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในรูปแบบผงชงดื่ม อาทิ คอลลาเจนและกาแฟเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพ และบริษัท มาดามไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MADAME ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ "มาดามหลุยส์" ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ใช้ ตั้งแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์จนถึงปัจจุบัน


พร้อมด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัท สหพัฒนพิบูลจำกัด (มหาชน) หรือ SPC ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานด้วยแคมเปญในราคาพิเศษ และบริษัท โรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญา จำกัด ผู้ผลิตสินค้าข้าวตรากินรีที่สร้างกระแสภายในงาน นอกจากนี้ยังมีแบรนด์สินค้าจากดาราและครีเอเตอร์ที่เข้าร่วมงาน อาทิ เครื่องปรับอากาศ Hi-Cool, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ULTIZenergy, ราชาก๋วยจั๊บอุบล, ข้าวแต๋นมินิ TUNGTUNG, ถังดับเพลิงเทคโนโลยีใหม่ TN-EV, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดฟู่ Aelova Lava Plus, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Aotura และข้าวกึ่งสำเร็จรูป Jasbuk
 
ขณะที่ตลอดทั้งงานมีการเสนอโปรโมชั่นพิเศษในรูปแบบ Flash Deal โดยทยอยปล่อยทุกชั่วโมง ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแบบทันที และช่วยสร้างการรับรู้ระหว่างแบรนด์สินค้าและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดกระแสความนิยมและการติดตามรับชมตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่อง


“กิจกรรม ‘ONE LIVE ไทยช่วยไทย :Live เดียวกวาดยกคลัง’ถือเป็นต้นแบบความสำเร็จของแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ EMPIRE มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มกลางของความร่วมมือทางธุรกิจโดยการนำจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ของพันธมิตรแต่ละรายมาผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจทั้งระบบและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวขณะเดียวกันบริษัทยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นางสาววัชราภรณ์ กล่าว.
