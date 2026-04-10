ธพ.ติวเข้มทุกปั๊มใช้ “Fuel-Now เติมไหน”สร้างความมั่นใจปชช.“สงกรานต์ไม่สะดุด”

กรมธุรกิจพลังงาน ขานรับแนวทางนโยบายรมว.พลังงาน ที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานไม่สะดุด กำชับให้หน่วยงานในสังกัดมุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลอย่างโปร่งใส และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน( ธพ) เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนโยบายของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่กำชับให้หน่วยงานในสังกัดมุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลอย่างโปร่งใส และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำมันสูง กรมธุรกิจพลังงานได้เดินหน้ายกระดับเว็บแอปพลิเคชัน “Fuel-Now เติมไหน” ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
ปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศรายงานข้อมูลสถานะน้ำมันเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 7,000 แห่ง จากทั้งหมดกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความครอบคลุมและแม่นยำสูงสุด กรมฯ ได้สั่งการให้พลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เร่ง “ติวเข้ม” และซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ เพื่อเพิ่มกำลังการรายงานสถานะน้ำมันคงเหลือแยกตามชนิด (ปกติ/หมด) ให้เป็นแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Fuel-Status มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รมว.พลังงาน วางเป้าหมายให้เกิดการผสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันเป็น “ผู้ช่วยวิกฤตตัวจริง” ผ่านระบบรายงานสถานะน้ำมันเชื้อเพลิงที่แม่นยำ สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนว่าการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในปีนี้จะไม่มีสะดุดและเข้าถึงพลังงานได้อย่างทั่วถึง
“ความพิเศษของระบบในขณะนี้ คือเราไม่ได้พึ่งพาเพียงการรายงานจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ประกอบการเท่านั้น แต่เราได้ผนวกระบบการรายงานผลจากประชาชนโดยตรงในรูปแบบ Peer-to-Peer (P2P) เพื่อให้ประชาชนที่อยู่หน้าปั๊มสามารถช่วยรีวิวหรือแจ้งสถานะน้ำมัน ณ จุดนั้นได้ทันที ข้อมูลจากภาคประชาชนจะกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ช่วยเติมเต็มโครงข่ายข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด ช่วยให้เพื่อนร่วมทางสามารถวางแผนการเติมน้ำมันได้อย่างถูกต้องและทันสถานการณ์” อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าว
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบสถานะหรือร่วมรายงานข้อมูลสถานีบริการน้ำมันได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน https://fuel-now.doeb.go.th โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในรูปแบบ Dashboard ที่เข้าใจง่าย เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ก็จะทราบสถานะน้ำมันทั่วประเทศได้ทันที