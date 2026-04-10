BJC Power ลุยพลังงานสะอาด ลด “ต้นทุน-คาร์บอน” สู่ยั่งยืน

บริษัท บีเจซี เพาเวอร์ จำกัด (BJC Power) ผู้ให้บริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ในเครือบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวน โดยมุ่งนำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ในฐานะ “ทางเลือกเชิงกลยุทธ์” ที่ช่วยทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งอาจกลายเป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจในอนาคต
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 และเริ่มดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2561 ปัจจุบันมีผลงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วมากกว่า 100 โครงการ รวมกำลังการติดตั้งกว่า 100 เมกะวัตต์พีก (MWp) สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
BJC Power ให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร (One-Stop Solution) ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์การใช้พลังงาน การออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ตลอดจนการดูแลและบำรุงรักษาระบบ โดยออกแบบโซลูชันให้เหมาะสม
กับลักษณะการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในด้าน Solar Energy Solutions บริษัทฯ ให้บริการครอบคลุมทั้ง Solar Rooftop สำหรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย รวมถึง Solar Farm และ Solar Floating
พร้อมรูปแบบการลงทุนที่ยืดหยุ่น ทั้งแบบลูกค้าลงทุนเอง (CAPEX) และรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Private PPA) ที่ช่วยลดภาระการลงทุนเริ่มต้น และช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ไฟฟ้าในอัตราที่ต่ำกว่าการไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกเหนือจากการผลิตพลังงานสะอาด บริษัทฯ ยังให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency & Optimization) โดยเน้นการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบพลังงานเดิม เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม เช่น การปรับปรุงระบบทำความเย็น (Chiller Optimization) ซึ่งเหมาะสำหรับโรงงาน อาคารสำนักงาน และศูนย์การค้า อีกทั้งยังมีระบบติดตามและวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Monitoring System) แบบเรียลไทม์ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็น และเพิ่มความสามารถในการควบคุมต้นทุนพลังงานในระยะยาว เพื่อตอบรับแนวโน้มการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ ยังให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Solutions) รองรับทั้งภาคที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์
ด้วยแนวโน้มที่ต้นทุนพลังงานและต้นทุนคาร์บอนกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ BJC Power มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันพลังงานที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้าง “ความได้เปรียบทางต้นทุน” ให้กับลูกค้า พร้อมเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน