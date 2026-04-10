“กูร์เมต์ มาร์เก็ต” ชง “ทรงวาดคัดไทย 2569” ปั้น Ecosystem ยกระดับสินค้าไทยสู่เวทีโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กูร์เมต์ มาร์เก็ต พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตระดับเวิลด์คลาส ภายใต้การบริหารของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ตอกย้ำความสำเร็จของการสร้างแพลตฟอร์มผลักดันสินค้าไทยสู่เวทีโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดงาน “KUDTHAI 2026” (คัดไทย 2026) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Only Thailand’s Best Charm (โอนลี่ ไทยแลนด์ เบสต์ ชาร์ม) อวด(ของ)ดี ให้โลกเห็น” โดยคัดสรรสินค้าไทยคุณภาพจากทั่วประเทศมานำเสนอแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ต่างชาติ และกลุ่ม Expat ย่านสุขุมวิท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 8 – 19 เมษายน 2569 ณ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ พร้อมต่อยอดความสำเร็จสู่ “ทรงวาดคัดไทย 2569” ระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2569 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ปั้น Ecosystem เสริมแกร่งสินค้าไทย


นายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “กูร์เมต์ มาร์เก็ต ในฐานะพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติไทยมาตรฐานระดับโลก ให้ความสำคัญพันธกิจด้าน Community มาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาได้พัฒนา จัดสรรพื้นที่ พร้อมสนับสนุนเกษตรกรไทย และสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ โซนผลไม้ไทย Local Fruit, โซนสินค้าจากตลาดดัง The Talad โซนผักถิ่นไทย รวมถึงการสร้าง House Brand เพื่อสนับสนุนชุมชนเกษตรกรทั่วประเทศผ่านแบรนด์ Kud Thai และ Gourmet Thai ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทย และต่างชาติเข้าถึงสินค้าไทยทุกประเภท ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสาขาที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ สยามพารากอน และเทอร์มินัล 21 อโศก”

ไม่เพียงเท่านั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวไทย ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศมากกว่า 3–4 ล้านคนภายในเดือนเดียว และตลอดปีมีตัวเลขแตะกว่า 30 ล้านคน จึงเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันสินค้าไทยสู่สายตาชาวโลก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดงาน “KUDTHAI MARKET” (คัดไทย มาร์เก็ต) เพื่อเป็นพื้นที่โชว์ศักยภาพสินค้าไทยในช่วงเวลาที่มี Global Audience หนาแน่นที่สุด


คำว่า “คัดไทย” สะท้อนแนวคิดหลักจาก “กูร์เมต์ มาร์เก็ต” ที่โดดเด่นด้านการ “คัดสรร” ของดีมีคุณภาพ มาผสานกับอัตลักษณ์ไทยอย่างมีรสนิยม และต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้แบรนด์ไทยได้เฉิดฉายในตลาดโลกได้รู้จัก และเข้าถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยงานนี้จัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 6 และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้กลายเป็นที่จดจำในระดับสากล มีเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการจัดงานมากกว่า 1,000 ชุมชน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาดสินค้าไทยได้มากกว่า 214,000,000 บาท”

นอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จในการต่อยอดโครงการ ‘คัดไทย’ สู่เวทีนานาชาติ โดยได้นำรูปแบบงานไปจัดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อ Super-V SCPG Hua Hua Festival: Kud-Thai Holiday ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคชาวจีน สร้างการรับรู้สินค้าไทยในวงกว้าง และมีส่วนสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ ทำให้เห็นว่าตลาดสินค้าไทยยังมีศักยภาพและยังได้รับความสนใจในเวทีระดับนานาชาติ

ในปีนี้จึงสานต่อความสำเร็จจัดงาน “KUDTHAI 2026” ต่อเนื่องปีที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Only Thailand’s Best Charm (โอนลี่ ไทยแลนด์ เบสต์ ชาร์ม) อวด(ของ)ดี ให้โลกเห็น” โดยงานได้คัดสรรสินค้าออกเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ อวด(ของ)ดี ผลผลิต, อวด(ของ)ดี ชุมชน, อวด(ของ)ดี วิถีไทย และอวด(ของ)ดี รสมือ ซึ่งนอกจากปักหมุดจัดงาน ที่ เอ็มดิสทริค ในปีนี้ยังขยายการความสำเร็จสู่ย่านทรงวาด ซึ่งเป็นย่านย่านการค้าเก่าแก่ซึ่งเป็นที่จับตามองจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก


โดยแบ่งรูปแบบการจัดงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ครบถ้วนทั้งการชม ชิม และเลือกซื้อสินค้าไทยคุณภาพ ดังนี้

• เอ็มดิสทริค (เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์) ระหว่างวันที่ 8 – 19 เมษายน 2569 เป็นการรวบรวมสินค้าของดีไทยทั้งสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง สินค้าแปรรูปจากชุมชน อาหารไทย รวมถึงงานหัตถศิลป์หัตถกรรมไว้กว่า 130 รายการมาไว้ที่ใจกลางย่านสุขุมวิท อาทิ ทุเรียนมากกว่า 20 สายพันธุ์ จากบ้านไร่ธนิสร จ.จันทบุรี, มะยงชิดเกรดพรีเมียมไซซ์ใหญ่พิเศษ 10 ลูก/กิโลกรัม จากสวนชั้นหนึ่ง จ.นครนายก, เนื้อสุรินทร์ (Surin Beef) โดยสบายใจพรีเมียมบีฟ เป็นเนื้อวัว GI ลำดับที่ 237 ของไทย เนื้อโคขุนคุณภาพสูงจาก ลูกผสมวากิว เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เนื้อสีแดงอมชมพู ไขมันแทรกระดับ 3 ขึ้นไป นุ่ม หอม ไม่มีกลิ่นสาบ,หอยแครงลวกน้ำจิ้มซีฟู้ด และยำหอยแครง จากลูกพันธุ์หอยไทย 100% ร้านครัวลุงแถม ร้านอาหารทะเลเจ้าแรกในบางขุนเทียน-ชายทะเล มีฟาร์มหอยแครงเอง เลี้ยงแบบปิด สด ใหม่ สะอาด รสชาติหวาน โดยคงคอนเซ็ปต์ ”ไม่เป็น เราไม่ขาย“, ฉ่ำ ขนมต้มแดงโบราณโครตมะพร้าวอ่อน เจ้าดังจากเชียงใหม่​, ช็อกโกแลตไทย จาก Siamaya Chocolate ร้านช็อกโกแลตจากเชียงใหม่ ที่ได้รางวัล International Chocolate Awards: Asia-Pacific เน้นใช้เมล็ดโกโก้ออร์แกนิกไทย ผสมผสานรสชาติเอกลักษณ์ท้องถิ่น เช่น รสแกงมัสมั่น ทุเรียน และต้มข่า เป็นต้น รวมถึงสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ไทยที่ผสานเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว อาทิ เสื้อยืด Goose Craft จากห่านคู่ งานมัดย้อมทำมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ Thai Thai Market มัลติแบรนด์สโตร์ที่คัดสรรสินค้าไทยคราฟท์จากชุมชน ของที่ระลึก และไลฟ์สไตล์ไอเทมดีไซน์ไทยโมเดิร์น เป็นต้น


• ทรงวาดคัดไทย 2569 บริเวณตรอกซอยบ้านย่าวาศ (Lost in Song Wat) ระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2569 ประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในงานนี้ ครั้งแรกของการผนึกกำลังครั้งใหญ่ระหว่าง เดอะมอลล์กรุ๊ป, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, เขตสัมพันธวงศ์, กลุ่ม Made in Song Wat และเหล่าร้านค้า–แบรนด์ในชุมชนทรงวาด ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือ การคอลแลบสุดพิเศษจากบรรดาร้านดังระดับตำนานมาร่วมกันรังสรรค์เมนูเฉพาะกิจ ที่หาชิมจากที่ไหนไม่ได้นอกจากงานนี้ พบกับการจับคู่สุดสร้างสรรค์ เช่น สุกี้ผัดห่านพะโล้ โดย สุกี้พรศิริ x ห่านอุไร, ซาลาเปาโบราณไส้ผัดไทยไก่ โดย ผัดไทยคุณชู x กู่หลงเปา, Thai Tea Pistachio Cream Tiramisu โดย Khiri Thai Tea x Pista&, Honey Lemon Soda และ Americano Lemon โดย ฟาร์มเลมอน Pasutara x Lost in Songwat เป็นต้น นอกจากนั้น ยังอัดแน่นด้วยเวิร์กช็อป ดนตรีหมอลำ หนังกลางแปลง และบาร์ลับ Thaipioka เพลิดเพลินกับดนตรีจากดีเจชื่อดังทุกคืน รวมถึง โชว์เคสสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไทยโมเดิร์นจาก THAI THAI MARKET, The Only Market และแบรนด์ห่านคู่ พร้อมกิจกรรมสนุกอีกมากมาย ทั้งหมดเกิดขึ้นท่ามกลางเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่แห่งย่านทรงวาด ปีนี้ไม่ได้เป็นแค่งานรวมร้านอร่อย แต่คือ “พื้นที่ทดลองไอเดีย” ที่แบรนด์ต่าง ๆ มาร่วมสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกัน และเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลานี้เท่านั้น

• คัดไทย ไทยแลนด์ 2026 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 – 1 กรกฎาคม 2569 สนับสนุนสินค้าของดีไทยสู่ชาวกรุงเทพฯ ทุกมุมเมือง โดยเน้นสินค้ากลุ่มผลไม้สด และแปรรูป ซึ่งตรงกับช่วงฤดูกาลผลไม้ของประเทศไทย

สำหรับเป้าหมายในการจัดงาน “KUDTHAI 2026” คุณศุภวุฒิ กล่าวว่า “นอกจากเพื่อผลักดันตลาดสินค้าไทยในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ได้เชื่อมโยงชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วไทย กับร้านค้าและแบรนด์ต่าง ๆ ในชุมชนทรงวาด เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง สร้าง Ecosystem ที่สนับสนุนให้เกษตรและผู้ประกอบการไทยเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจฐานราก พร้อมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวด้วย”



"กูร์เมต์ มาร์เก็ต" ชง "ทรงวาดคัดไทย 2569" ปั้น Ecosystem ยกระดับสินค้าไทยสู่เวทีโลก
