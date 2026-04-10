คมนาคม ร่วมเปิด"ศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์”จัดเต็มฟรี”มอเตอร์เวย์-ทางด่วน-ตรึงค่าโดยสารบขส.”

“รองปลัดฯคมนาคม”ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 69 ยึดหลัก“ดื่มไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ และเคารพกฎหมายจราจร” จัดเต็ม ฟรี”มอเตอร์เวย์-ทางด่วน”พร้อมตรึงค่าโดยสารรถบขส.“ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2569”
วันที่ 10 เมษายน 2569 นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ
นายจิระพงศ์ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลัก “ดื่มไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ และเคารพกฎหมายจราจร” พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจ และทีมแพทย์ - สาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งบริหารจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมสงกรานต์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและไม่กระทบผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งเป้าหมายหลัก คือ การลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมขอให้เคารพกฎหมาย ไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย ตลอดเวลา ตลอดจนร่วมกันลดจุดเสี่ยงต่างๆ ในชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
@คมนาคมจัดเต็ม ให้บริการฟรี”มอเตอร์เวย์-ทางด่วน”
ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ระหว่างวันที่ 10 – 19 เมษายน 2569 ดังนี้
1. ฟรี ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 5 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) รวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน เวลา 00.01 น. - วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา รวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เวลา 00.01 น. - 15 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น.
2. ฟรี ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง รวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. - วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. ได้แก่ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - มาบตาพุด - บ้านฉาง) มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน - บางพลี และตอนพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน) และมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 (บางใหญ่ - กาญจนบุรี)
3. เปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 เส้นทาง โดยเปิดใช้เฉพาะรถ 4 ล้อ และจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้แก่
- มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ตลอดเส้นทาง จากบางปะอิน - นครราชสีมา ช่วงบางปะอิน - ปากช่อง ให้ใช้เป็นขาออกกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. - วันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. และขาเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. - วันที่ 19 เมษายน 2569 24.00 น. ส่วนช่วงปากช่อง - นครราชสีมา สามารถใช้ได้ทั้งขาออกและขาเข้าตามปกติ
- มอเตอร์เวย์หมายเลข 82 จากแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร เปิดให้ใช้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยห้ามรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถล้อเลื่อน รถสามล้อ ใช้เส้นทาง
สำหรับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยภายใต้มาตรการ “อุ่นใจทุกทริป ปลอดภัยทุกเส้นทาง” โดยกรมการขนส่งทางบก และภาคีเครือข่ายได้เปิดให้บริการตรวจเช็กสภาพรถฟรีสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งสิ้น 29 แห่ง และโครงการอาชีวะขนส่งอาสาดำเนินการตรวจรถและบริการอำนวยความสะดวกระหว่างทาง 150 แห่ง รวมถึงได้ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกในการเดินทางที่สถานีขนส่งและจุดจอด Rest Area 219 แห่ง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เปิดให้บริการจอดรถฟรี ณ ลานจอดรถระยะยาว โซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน - เวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2569
ด้านการดูแลประชาชนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) โดยจะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และคุมเข้มค่าโดยสาร ไม่มีการเก็บค่าโดยสารเกินราคา
ส่วนการบริการข้อมูลข่าวสารจราจร “สะดวก ครบ จบในทุกแอป” กระทรวงคมนาคมให้บริการข้อมูลการเดินทาง ข่าวสารการจราจร แนะนำทางเลี่ยงผ่านช่องทางออนไลน์ และสายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง และแอปพลิเคชั่น NAMTANG/ M Traffic/ Thailand Highway Traffic
ทั้งนี้ กระทรวงฯ มุ่งเน้นด้านมาตรฐานความปลอดภัย โดยหยุดกิจกรรมการก่อสร้างและคืนพื้นผิวจราจร เพิ่มไฟส่องสว่าง ติดป้ายเตือน ป้ายแนะนำ จัดอุปกรณ์ความปลอดภัย และเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยง รวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบแอลกอฮอร์และสิ่งเสพติดในผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนกำกับดูแลวินัยจราจรผู้ใช้รถใช้ถนน
กระทรวงคมนาคมบูรณาการขับเคลื่อนแผนการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10 - 19 เมษายน 2569 รวม 10 วัน ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน Smart Travel Songkran 2569”