ยาโยอิ เปิดตัว "คามะเมชิ" ข้าวอบญี่ปุ่นต้นตำรับ

"ยาโยอิ" ร้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ต้นตํารับการเสิร์ฟอาหารรูปแบบเซต (เทโชกุ) เปิดตัวเมนูใหม่ "คามะเมชิ" ข้าวอบญี่ปุ่นต้นตำรับ ที่อัดแน่นไปด้วยรสชาติอร่อยกลมกล่อม ครบเซต อิ่มคุ้มและตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมเพิ่มประสบการณ์การทานที่สนุกยิ่งขึ้น
คามะเมชิของยาโยอิ เป็นเมนูข้าวอบสไตล์ญี่ปุ่นที่มีรสชาติเข้มข้น เครื่องแน่น มาพร้อมความพิเศษกับข้าวอบปรุงรสที่มีข้าวถึง 3 แบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวอบหน่อไม้สไตล์ญี่ปุ่น, ข้าวอบเห็ดสไปซี่, และข้าวอบซอสเทอริยากิ เพื่อให้เหมาะกับทุกความชอบ ซึ่งสามารถเลือกทานได้ 2 สไตล์ คือ ทั้งสไตล์ “คามะเมชิ” ข้าวอบญี่ปุ่น รับประทานแบบข้าวอบสไตล์ญี่ปุ่น ตักข้าวใส่ถ้วยแบ่งที่เตรียมไว้ พร้อมเครื่องเคียงใหม่ยกเซต ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทัพให้เมนูหลักโดดเด่นมากยิ่งขึ้น แบ่งเป็น 2 เซต ได้แก่ เต้าหู้เย็นดาชิ, ผักดองทาคานะ, ปูอัดคอร์นสลัด กับ ไข่ออนเซ็น, ยำเห็ดหูหนูและแตงกวาสไตล์ญี่ปุ่น, เต้าหู้ญี่ปุ่นทอด, ผักดองญี่ปุ่น และอีกสไตล์คือ "โอชาซึเกะ" เทน้ำซุปดาชิที่ปรุงรสอย่างดีลงบนข้าว เพื่อเพิ่มความกลมกล่อม ซึ่งซุปดาชิจะถูกเสิร์ฟให้ในทุกเมนู
โดย 5 เมนูข้าวอบสไตล์ญี่ปุ่น มีดังนี้
• ข้าวอบหน่อไม้สไตล์ญี่ปุ่นไก่เทอริยากิ ราคา 199 บาท
ข้าวอบหน่อไม้สไตล์ญี่ปุ่น รสชาติกลมกล่อม หอมเครื่องปรุงแบบญี่ปุ่น ผสานกับรสหวานเค็มจากซอสเทอริยากิที่ราดบนเนื้อไก่ที่ย่างจนหอม ทำให้ได้รสชาติที่ล้ำลึก
• ข้าวอบเห็ดสไปซี่สเต๊กไก่ ราคา 209 บาท
ตัวข้าวอบเห็ดสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความเผ็ดเล็กน้อย เสิร์ฟคู่กับสเต๊กไก่ย่างชิ้นโตที่ถูกราดด้วยซอสสไปซี่ทาเระ ความเผ็ดจากข้าวจะตัดรสหวานเค็มของซอสได้ดี เพิ่มความสมดุลและอร่อยในทุกคำ
• ข้าวอบเห็ดสไปซี่สุกี้ยากี้ (หมู/เนื้อ) ราคา 229/279 บาท
ข้าวอบเห็ดสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความเผ็ดเล็กน้อย รสชาติที่เข้มข้นขึ้นจากหมูหรือเนื้อสไลด์ที่ชุ่มด้วยซอสสุกี้ยากี้ เพิ่มความเผ็ดด้วยซอสสไปซี่ทาเระ หวานเค็ม เผ็ดสไตล์ญี่ปุ่น ช่วยเพิ่มมิติให้กับจานนี้ได้อย่างลงตัว
• ข้าวอบแซลมอนเทอริยากิ ราคา 329 บาท
ข้าวอบซอสเทอริยากิมีรสชาติที่กลมกล่อม เข้ากันได้ดีกับเนื้อปลาแซลมอนที่ย่างจนหอมและสุกกำลังดี
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการทานอาหารญี่ปุ่นครบเซตที่สนุกยิ่งขึ้น กับเมนูใหม่ “คามะเมชิ” ข้าวอบญี่ปุ่นต้นตำรับ ที่ยาโยอิ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไอคอนสยามและเซ็นทรัลลาดพร้าว) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 - 28 กรกฎาคม 2569