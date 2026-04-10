รฟม.เคลียร์ไซด์ก่อสร้างรถไฟฟ้”สีม่วง-สีส้ม” ปิดจุดเสี่ยง เปิดทางสัญจร ช่วงสงกรานต์

รฟม. พร้อมดูแล เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสายให้สัญจรสะดวก เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง ปิดจุดเสี่ยง ย้ำความปลอดภัย ตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2569
วันนี้ (10 เมษายน 2569) นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ตามมาตรการอำยความสะดวก และปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ของกระทรวงคมนาคม โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดกิจกรรมการก่อสร้างและคืนพื้นผิวจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง ปิดจุดเสี่ยงและเฝ้าระวังจุดเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกและปลอดภัย
รฟม. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย คืนผิวจราจรและงดกิจกรรมก่อสร้างรถไฟฟ้า พร้อมทั้งดูแลสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
อาทิ การขยับแนวแบริเออร์และจัดเรียงให้เป็นระเบียบ การทําความสะอาดบริเวณถนนสาธารณะที่เชื่อมต่อพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ชัดเจน ตรวจสอบซ่อมแซมป้ายเตือนเขตก่อสร้าง ป้ายทางเบี่ยง ทางเลี่ยง ปิดกั้นรั้วและทางเข้า-ออกเขตก่อสร้าง จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้เรียบร้อยและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร ตลอดจนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังเพื่อเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เดินทางปลอดภัยภายใต้แคมเปญ “Smart Travel Songkran 2569 ออกเวลาไหน ก็ถึงบ้านเหมือนกัน” ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย