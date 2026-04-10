เมื่อ Branded Residences เป็นพลัง ขับเคลื่อนท่องเที่ยวยุคใหม่ของไทย

ภูเก็ตกำลังก้าวจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน สู่การเป็นจุดหมายการลงทุนด้านไลฟ์สไตล์ระดับโลก ซึ่งไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเพียงทะเลและแสงแดดอีกต่อไป แต่เกิดจากพลังของแบรนด์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ด้านการโรงแรม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และเปลี่ยนการท่องเที่ยวให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวผ่านการอยู่อาศัยระยะยาว
ในงานฟอรั่ม C9 Sessions ครั้งล่าสุด ผู้นำในอุตสาหกรรมได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่า Branded Residences กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ซื้ออย่างไร พร้อมทั้งทำให้เส้นแบ่งระหว่างการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรมเริ่มเลือนรางลง ข้อสรุปชัดเจนคือ ผู้ซื้อในปัจจุบันไม่ได้เพียงแค่ซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่กำลังเลือกซื้ออัตลักษณ์และตัวตนที่สะท้อนตัวเอง
“ผู้ซื้อในวันนี้ไม่ได้แค่เลือกบ้านอีกต่อไป แต่กำลังเลือกไลฟ์สไตล์ที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง” Bill Barnett กรรมการผู้จัดการของ C9 Hotelworks ซึ่งทำหน้าที่ผู้ดำเนินการเสวนากล่าว “ความเชื่อมโยงทางอารมณ์นี้เอง คือปัจจัยที่ผลักดันให้เพดานราคาของตลาดในภูมิภาคสูงขึ้น”
ผู้พัฒนาโครงการชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าแบบสองมิติ (dual-value proposition) ฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Capstone Asset เน้นย้ำว่า การมีแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้องสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม “อย่างแรกคือการรับประกันคุณภาพ แบรนด์ระดับนานาชาติช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่าเขาจะได้รับอะไร โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่” ฐิติวัฒน์กล่าว “อย่างที่สองคือด้านอารมณ์ เมื่อแบรนด์สอดคล้องกับตัวตนของผู้ซื้อ นั่นคือจุดที่มูลค่าเพิ่ม ถูกสร้างขึ้น”
Kara Wang ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการขายของ Banyan Group Residences กล่าวว่า ผู้ซื้อจำนวนมากเริ่มต้นจากการเป็นแขกของโรงแรม “พวกเขารู้จักเรื่องราวของแบรนด์อยู่แล้ว ความผูกพันทางอารมณ์จึงเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนตัดสินใจซื้อ” Kara กล่าว “แต่ไม่ใช่แค่นั้น ผู้ซื้อยังพิจารณาถึงชื่อเสียงของแบรนด์ ผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า และกลยุทธ์การขายต่อ ตั้งแต่แรก นี่จึงเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับอย่างรอบด้าน”
การบรรจบกันของประสบการณ์การท่องเที่ยว และการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นี้ เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในจุดหมายปลายทางแบบรีสอร์ทอย่าง ภูเก็ต ซึ่งโครงการแบบมิกซ์ยูสไม่ได้มอบเพียงที่อยู่อาศัย แต่รวมถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ครบวงจร
“ผู้ซื้อยินดีจ่ายเพื่อการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นบีชคลับ สนามกอล์ฟ หรือสภาพแวดล้อมด้านไลฟ์สไตล์ที่ให้บริการแบบครบวงจร” Kara กล่าวเสริม “ทั้งหมดนี้คือเรื่องของความสะดวกสบาย และการได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว”
ในระดับอัลตร้าลักชัวรี ความหายาก และมรดกของแบรนด์ (Brand heritage) กำลังผลักขอบเขตของตลาดให้ไปไกลยิ่งขึ้น James Thackray หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เอเจนซีระหว่างประเทศฝั่งตะวันตกของ Etro Residences กล่าวถึงบทบาทของคุณค่าทางอารมณ์ของแบรนด์ว่า “ผู้คนอาจใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ลักชัวรีมานานหลายสิบปี เมื่อแบรนด์นั้นกลายมาเป็นบ้าน มันจึงทรงพลังอย่างยิ่ง เมื่อผสานกับความต้องการขายที่มีอย่างจำกัด ก็ยิ่งสร้างคุณค่าในแบบที่แข็งแกร่งมาก”
อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังของการส่งมอบประสบการณ์ดังกล่าวกลับมีความซับซ้อน ฐิติวัฒน์กล่าวเสริมว่า “มันเพิ่มความซับซ้อนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการดำเนินงาน แต่ผู้ซื้อในวันนี้มีความเข้าใจและมีมาตรฐานสูง หากตัดเรื่องแบรนด์ออกไป ตัวสินค้าเองก็ยังต้องยืนหยัดได้ด้วยคุณภาพของมัน”
เทคโนโลยีก็กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการตัดสินใจของผู้ซื้อ แม้จะเป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยแม้ว่า AI และเครื่องมือดิจิทัลจะช่วยเสริมในด้านการค้นหาและการทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น แต่ผู้ร่วมเสวนาเห็นตรงกันว่า อสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรียังคงพึ่งพาความสัมพันธ์ และการเล่าเรื่องที่สร้างประสบการณ์ร่วม มากกว่าการตลาดเชิงประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว
เมื่อมองไปข้างหน้า มุมมองเชิงบวกยังคงมีอยู่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก “เรามีความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวัง” ฐิติวัฒน์กล่าว “ปีนี้เริ่มต้นได้ดี และดีมานด์ยังคงแข็งแกร่ง” ขณะที่ Kara ก็สะท้อนมุมมองในทิศทางเดียวกัน โดยชี้ให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง ที่มองหาการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยไลฟ์สไตล์ นอกเหนือจากตลาดเมืองหลักแบบดั้งเดิม
สำหรับ James โอกาสสำคัญอยู่ที่การขยายการเข้าถึง “แบรนด์ระดับโลกช่วยให้เราเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ชมใหม่ ๆ ได้อย่างสิ้นเชิง” James กล่าว “นั่นคือขอบเขตใหม่ของโอกาส”
Bill Barnett กล่าวสรุปว่า “ในปี 2026 สิ่งที่เรารู้ก็คือ เราไม่รู้อะไรเลย” อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Branded Residences กำลังก้าวขึ้นมาเป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมระหว่างประสบการณ์การเดินทางและการลงทุนระยะยาว เปลี่ยนจุดหมายปลายทาง ให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ และเปลี่ยนผู้มาเยือนให้กลายเป็นนักลงทุนหรือเจ้าของโครงการ