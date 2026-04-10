เริ่มใช้ได้แล้ว!มอเตอร์เวย์ M 6 วิ่งตลอดสายช่วงสงกรานต์ 10 วัน ”บางปะอิน – ปากช่อง”ใช้เป็นขาออก 10-13 เม.ย.

รองอธิบดีกรมทางหลวงลงพื้นที่ยืนยันความพร้อมมอเตอร์เวย์ M6 “บางปะอิน – นครราชสีมา” เปิดทดลองใช้ตลอดสาย 196 กม.สงกรานต์ 10 วัน ตั้งแต่ 10 เม.ย.-13 เม.ย. ช่วง บางปะอิน – ปากช่อง เปิดใช้เป็นขาออก ส่วน 14-19 เม.ย.ปรับใช้เป็นขาเข้า
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง (ทล.) พร้อมด้วย นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ก่อนเปิดทดลองใช้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2569 ครอบคลุมระยะทาง 196 กิโลเมตรตลอดสายทาง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยได้มีการตรวจสอบความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกมิติ ทั้งจุดคัดกรองยานพาหนะ จุดให้บริการประชาชน จุดพักรถชั่วคราว และการบริหารจัดการจราจรตลอดสายทาง ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมทางหลวง ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยให้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ และแผนรองรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ สามารถรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเปิดทดลองใช้
สำหรับรูปแบบการเปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 นี้ ช่วงปากช่อง - นครราชสีมา เปิดให้สัญจรได้สองทิศทางตามปกติตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนช่วงบางปะอิน - ปากช่อง จัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว (One-way) โดยช่วงต้นเทศกาล วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. - 13 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. เปิดให้สัญจรทิศทางขาออกกรุงเทพฯ และช่วงปลายเทศกาล วันที่ 14 เมษายน 2569 เวลา 06.00 น. - 19 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น. เปิดให้สัญจรทิศทางขาเข้ากรุงเทพฯ
ทั้งนี้ กรมทางหลวงอนุญาตให้ใช้เส้นทางเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. โดยเส้นทางยังไม่มีสถานีบริการน้ำมัน จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และร้านค้าบริการ จึงขอแนะนำให้ประชาชนศึกษาเส้นทาง วางแผนการเดินทาง และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทาง เพื่อการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กรมทางหลวงขอส่งความปรารถนาดีให้ประชาชนทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและมีความสุขตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)