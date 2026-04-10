“โทลล์เวย์”แจกกระเป๋ากันง่วงให้ผู้ใช้ทาง ช่วงสงกรานต์เดินทาง-ท่องเที่ยว ปลอดภัย

DMT ผนึกทีม ตร.จร. ลุยแจกกระเป๋ากันง่วงช่วงสงกรานต์ให้ผู้ใช้ทางด่วน Tollway เดินทางปลอดภัย
วันนี้ น.ส.บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล (คนที่3จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน พร้อมด้วย น.ส. อัจฉรา เจริญพร (คนที่2จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง และคณะ ร่วมมือกับทีมตร.จราจร นำโดย พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม (คนที่3จากขวา) ผบก.จร.และ พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช (คนที่2จากขวา) รอง ผบก.จร. ลงพื้นที่หน้าด่านโทล์ลเวย์ มอบกระเป๋ากันง่วงซึ่งบรรจุน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็นเครื่องดื่มชูกำลังให้แก่ผู้ใช้ทางเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้บรรเทาอาการง่วงเหนื่อยล้าระหว่างขับขี่และเดินทางกลับภูมิลำเนาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ณ ด่านดินแดง 1