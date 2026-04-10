บขส.คาดวันนี้ (10 เม.ย. 69) ผู้โดยสารพีคสุด 1.8 แสนคน จัดรถเสริม 1,200 คัน ย้ำ! รถเพียงพอ – คนขับพร้อม

ประชาชนทยอยเดินทางสงกรานต์ต่อเนื่อง บขส.เปิดตัวเลข 9 เม.ย.เดินทางกว่า 1.03 แสนคน ส่วนวันนี้ (10 เม.ย.69) คาดพีคสุด 1.8 แสนคน จัดรถเสริม 1,200 คัน รองรับ ย้ำ!! รถเพียงพอ – คนขับพร้อมอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) หรือ BKS เปิดเผยว่า บรรยากาศการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ในวันนี้ (10 เมษายน 2569) ยังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 อย่างต่อเนื่อง คาดว่าประชาชนเดินทางหนาแน่นที่สุด ในเที่ยวไป – กลับ ประมาณ 160,000 – 180,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) กว่า 7,000 - 8,000 เที่ยว เนื่องจากเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ซึ่งได้จัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเสริม 30) ไว้รองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวประมาณ 1,200 คัน
ส่วนข้อมูลการเดินรถของเมื่อวานนี้ (9 เมษายน 2569) มีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เที่ยวไป จำนวน 58,431 คน เที่ยวกลับ จำนวน 45,461 คน รวมทั้งสิ้น 103,892 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) เที่ยวไป จำนวน 3,067 เที่ยว เที่ยวกลับ จำนวน 3,029 เที่ยว รวมทั้งสิ้น 6,096 เที่ยว ทั้งนี้สามารถบริหารจัดการเดินรถได้เพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ขอเน้นย้ำว่า ประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มคนไม่หวังดีที่มาหลอกลวง แนะนำให้ซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งหากพบสิ่งผิดปกติ เสี่ยงถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือตำรวจที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่ได้ทันที หรือแจ้งเบาะแส และร้องเรียน ที่กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 และกองคุ้มครองผู้โดยสาร โทร. 02 – 936 – 2834
