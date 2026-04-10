สงกรานต์นี้ผู้สูงอายุนั่งฟรี รถไฟฟ้า MRT 4 สาย ช่วง 13 – 15 เม.ย.69 ห้ามนำถังน้ำ -ปืนฉีดน้ำเข้าระบบ

รถไฟฟ้า MRT 4 สาย เสิร์ฟความสุข ยกเว้นค่าโดยสารผู้โดยสารอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 – 15 เมษายน 2569
วันที่ 10 เมษายน 2569 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า จากข้อสั่งการกระทรวงคมนาคม ให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแผนการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 รฟม. และ บริษัทผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) ทุกสาย ขอส่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2569 ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT จำนวน 4 สาย ให้แก่ผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2569 ตลอดระยะเวลาให้บริการ
ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง)
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน)
รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง)
รถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (MRT สายสีชมพู)
@วิธีรับสิทธิ์ใช้บริการฟรี
โดยผู้สูงอายุสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับคูปอง/บัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรี (1 คนต่อ 1 ใบเท่านั้น) ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 สอดคล้องตามมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาล พร้อมทั้งส่งเสริมสถาบันครอบครัวในการพาผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT
@มาตรการดูแลความปลอดภัย 24 ชม.
นอกจากนี้ รฟม. และผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย ได้เตรียมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่อาจจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ระบบรถไฟฟ้า MRT เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้า MRT ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ หรือใกล้กับพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ โดยจัดเตรียมขบวนรถเสริมให้บริการในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานี
รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. เพื่อเพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตรา เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า อาคารและลานจอดรถ จัดเจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบ (EOD) และสุนัข K - 9 ประจำการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้า MRT และจัดเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศูนย์วิทยุพสุธาตรวจตราทาง CCTV เพื่อคอยเฝ้าระวังและรายงานการเกิดเหตุตลอด 24 ชม.
@ ห้าม"ถังน้ำ-ปืนฉีดน้ำ"เข้าระบบ
รถไฟฟ้า MRT ขอความร่วมมือผู้โดยสารในการตรวจสัมภาระ และไม่อนุญาตให้นำน้ำ ถังน้ำ หรือปืนฉีดน้ำที่บรรจุน้ำเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ
ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. (www.mrta.co.th) และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 รวมถึงสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพิ่มเติม ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 Facebook Page: BEM Bangkok Expressway and Metro เว็บไซต์: www.bemplc.co.th หรือโมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT
- MRT สายสีเหลือง ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง MRT Yellow Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTYellowLine เว็บไซต์: www.ebm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’
- MRT สายสีชมพู ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู MRT Pink Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTPinkLine เว็บไซต์: www.nbm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’