Antidotes ตั้งเป้าแรงโต 5 เท่าปีนี้ ตั้ง “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” แบรนด์แอมฯ

Antidotes (แอนติโดทส์) เดินหน้ากลยุทธ์ปี 2026 ด้วยการขยับบทบาทจากแบรนด์น้ำหอม Fine Fragrance ไปสู่การเป็น Premium Lifestyle Perfume and Scented Body Care ที่เชื่อมศาสตร์ของกลิ่นเข้ากับการดูแลผิวและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่าน 4 หมุดหมายสำคัญ ได้แก่ การต่อยอดแบรนด์จาก fragrance ผนวกเข้ากับ body care และการเปิดตัว “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” อย่างเป็นทางการในฐานะ Brand Ambassador การเปิดตัว Sol & Marine เป็นกลิ่นเด่นรับซัมเมอร์ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มีความ unisex มากขึ้น และการตั้งเป้าเติบโต 5 เท่า พร้อมขยายประสบการณ์แบรนด์ผ่าน retail และ flagship experience ใหม่ในปีนี้
จากแบรนด์เครื่องหอม สู่การสร้างประสบการณ์ของกลิ่นและการดูแลตัวเอง Antidotes ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 จากแนวคิดที่ว่า “กลิ่นหอมสามารถเป็นยาถอนพิษจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวันได้” โดยพัฒนาแบรนด์ให้ผสาน fragrance, design และ self-care experience เข้าไว้ด้วยกัน ก่อนขยายจากหมวดน้ำหอมไปสู่ body care ในปี 2025 ผ่านผลิตภัณฑ์ Soft Touch Body Oil ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแบรนด์ ปัจจุบัน Antidotes วางจำหน่ายที่ CentralWorld, ICONSIAM, Siam Discovery และ Dusit Central Park รวมถึงช่องทางออนไลน์ของแบรนด์
นายวุฒินันท์ ปฐมภควันต์ กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานการขายและการตลาด บริษัท แอนติโดทส์ แอนด์ โค จำกัด กล่าวว่า ความสำเร็จในปี 2568 ที่ผ่านมา เราสามารถสร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท (อ้างอิงรายได้ปีที่แล้ว) ซึ่งสะท้อนว่าผู้บริโภคไม่ได้มองหาแค่ความหอม แต่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับไลฟ์สไตล์ที่มีความพรีเมี่ยม ในปี 2569 นี้เราจึงเตรียมงบลงทุนทางการตลาด (Marketing Budget) เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เพื่อสร้าง Ecosystem ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งขึ้น เราต้องการเปลี่ยนจากแบรนด์เครื่องหอม ให้กลายเป็นแบรนด์ที่เชื่อมโยงกลิ่นเข้ากับประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างแท้จริง
“ผู้บริโภควันนี้ไม่ได้มองหาสินค้าที่หอมอย่างเดียว แต่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้ง texture, mood, skin feel และความรู้สึกที่แบรนด์มอบให้ เราจึงมอง body care เป็นอีกแกนสำคัญที่ทำให้ Antidotes เติบโตไปเป็น Premium lifestyle fragrance brand ได้อย่างชัดเจนขึ้น”
“ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” ตัวแทนของความใส่ใจและการดูแลตัวเอง
ในมิติการสื่อสาร Antidotes ใช้ Brand Ambassador เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของปี 2026 เพื่อขยายการรับรู้ของแบรนด์ไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ โดยก่อนหน้านี้แบรนด์ได้ประกาศแต่งตั้ง ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ในช่วงปลายปี 2568 และการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวเขาอย่างเป็นทางการให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Antidotes ภายในงาน “Antidotes X Phuwin – Beautiful Scent, Irresistible Skin ผิวหอมสะกดทุกสัมผัส” อย่างเป็นทางการ
นายทรัพย์กุลธร อุทัยไพศาลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานด้าน พันธมิตรทางธุรกิจ กล่าวเสริมว่า “การเลือก ภูวินทร์ มาเป็น Brand Ambassador คนแรก ไม่ใช่เพียงเพราะกระแสนิยม แต่เพราะเจ้าตัวเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง และมีคาแรกเตอร์ที่สอดคล้องกับแบรนด์คือความช่างเลือกและใส่ใจรายละเอียด ซึ่งภูวินทร์มีภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดของ Antidotes ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และช่วยให้แบรนด์เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น”
ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน กล่าวถึงความรู้สึกในฐานะ Brand Ambassador กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับ เพราะผมเป็นคนที่ชอบเรื่องกลิ่นของ Antidotes อยู่แล้ว ปกติผมเป็นคนแอคทีฟ กลิ่นที่ผมชอบจึงต้องมีความสดชื่นและสะอาด ซึ่ง Sol & Marine ตอบโจทย์มาก ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่ริมทะเลจริงๆ”
เปิดตัว Summer Collection 2026 : “Sol & Marine” เมื่อกลิ่นทะเลและแสงแดดบรรจบกัน
Antidotes Summer Collection 2026 วาง “Sol & Marine” เป็น Summer Hero Scent ของปีนี้ โดยถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากบรรยากาศของทะเลและแสงแดดออกมาในโทน Woody Fresh ที่ให้ทั้งความรู้สึกสะอาด โปร่งเบา สดชื่น และมีความนุ่มลึกแนบผิวในเวลาเดียวกัน โดยเปิดตัวทั้งในรูปแบบ Soft Touch Body Oil และ Eau de Parfum เพื่อรองรับทั้งการใช้งานเดี่ยวและการ layering ระหว่างผลิตภัณฑ์ สำหรับโน้ตกลิ่น Sol & Marine (Woody Fresh) ประกอบด้วย
● Top Notes: Aldehydic, Salt Water Scent (เทคโนโลยีสกัดโมเลกุลจากเกลือทะเล)
● Middle Notes: Iris, Muguet, Orange Flower
● Base Notes: Akigalawood, Dry Amber, Musk
กลยุทธ์ Soft Touch Technology: มากกว่าแค่ความหอมคือการบำรุง
Antidotes แก้ Pain Point ของผู้บริโภคที่กังวลเรื่องความเหนียวเหนอะหนะของออยล์ด้วย Soft Touch Technology ซึ่งเป็นการวิจัยสัดส่วนน้ำมันสกัดธรรมชาติกว่า10 ชนิด (เช่น น้ำมันคาเคย์จากป่าอะเมซอนที่อุดมด้วยวิตามิน A, E, F) เพื่อสร้างเนื้อสัมผัสที่บางเบา นุ่มนวลราวกับผ้าซาติน แต่ซึมซาบไว โดยปราศจากซิลิโคน, แอลกอฮอล์ และสารกันเสีย
กางแผนปี 2026 ตั้งเป้าโต 5 เท่า พร้อมขยาย Retail Experience
ณกัญญารัตน์ อาจชน กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานการกลยุทธ์สินค้าและปฏิบัติการ กล่าวว่า “เป้าหมายของ Antidotes ในปี 2026 เราวางแผนผลักดันยอดขายให้เติบโตขึ้น 5 เท่าภายในปีนี้ โดยเป้าหมายระยะสั้นคือการสร้าง Brand Awareness ภายใต้กลยุทธ์ "Lifestyle Integration” เพื่อหลอมรวมประสบการณ์ความหอมสะกดทุกสัมผัสให้อยู่ในทุกจังหวะชีวิตของทุกคน โดยเตรียมเปิดตัว Flagship Store เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงลึก ไปจนถึงการเดินหน้า ปักหมุดขยายสาขาในห้างสรรพสินค้าแลนด์มาร์กสำคัญ ควบคู่ไปกับการเติมเต็ม ช่องทางการขายออนไลน์ ให้ครอบคลุมและไร้รอยต่อที่สุด”
แผนการขยายธุรกิจที่สำคัญ ของ Antidotes ในปี 2026 :
• Experiential Expansion: เตรียมเปิดตัว Flagship Store แห่งใหม่ในย่านคลาสสิกที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์อย่าง 'ทรงวาด' ซึ่งจะเป็นพื้นที่สำคัญในการถ่ายทอดตัวตนและสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่ลึกซึ้ง (Deep Brand Experience) ให้กับลูกค้ามากกว่าที่เคย
• Premium Offline Channels: เดินหน้าปักหมุดขยายสาขาให้ครอบคลุมแลนด์มาร์กและห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทย ทั้ง CentralWorld, ICONSIAM, Siam Discovery และ Dusit Central Park เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด
• Online Dominance: เชื่อมต่อประสบการณ์ออฟไลน์สู่ออนไลน์แบบ 360 องศา ให้ลูกค้าสามารถช้อปออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายในทุกช่องทาง ทั้ง LINE Shopping, Official Website และแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนำ