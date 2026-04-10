ALS โชว์นวัตกรรมเครื่องซัก-อบผ้า ในงาน THAIFEX – HOREC Asia 2026

Alliance Laundry Systems (ALS) ผู้ผลิตอุปกรณ์ซักผ้าและอบผ้าเชิงพาณิชย์ระดับโลก นำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันสำหรับการซักอบอันล้ำสมัยแบบครบวงจร ภายในงาน THAIFEX – HOREC Asia 2026 สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการซักอบที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นาย Matteo Fosattai ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคอาวุโสของ OPL กล่าว “งาน THAIFEX – HOREC Asia 2026 เป็นโอกาสสำคัญสำหรับเราในการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันด้านการซักผ้า ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพทั่วทั้งภูมิภาค เรามีการนำเสนอโซลูชันภายในงานมากมาย อาทิ SoftWash® System ที่ถูกออกแบบมาให้ดูแลเนื้อผ้าที่ต้องการการถนอมเป็นพิเศษ เช่น ชุดสูท ผ้าไหม หรือผ้าขนสัตว์ ได้อย่างอ่อนโยน ระบบนี้จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับนำมาใช้ดูแลเสื้อผ้าแทนการส่งซักแห้งทั่วไปในผ้าบางประเภท ข้อดีที่สำคัญคือการใช้สารเคมีในปริมาณที่น้อยกว่าการซักแห้งแบบเดิม ทำให้ปลอดภัยและถนอมเนื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ เพราะมีระบบที่ช่วยให้ร้านซักรีดบริหารจัดการงานซักในแต่ละวันได้อย่างเป็นมืออาชีพ สะดวกรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างสูงสุด
ในขณะที่ตลาดธุรกิจซักอบในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มการดำเนินงานขนาดใหญ่และระดับมืออาชีพ เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและบริการที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการดำเนินงานของพวกเขา”
ในปีนี้ บูธของ Alliance Laundry Systems (ALS) ถูกออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจจากแนวคิด “Circular Living” ที่สะท้อนการออกแบบที่เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับผู้คน ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการซักผ้าในชีวิตประจำวัน
ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เครื่องซักและเครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ โดยมีฟังก์ชันที่ช่วยสนับสนุนการควบคุมการทำงานและการใช้งานในสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพ โซลูชันเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานในรูปแบบ On-Premises Laundry (OPL) ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจโรงแรม สถานพยาบาล และผู้ให้บริการซักอบเชิงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วย
• SoftWash® System เทคโนโลยีการดูแลเสื้อผ้าที่ต้องการการถนอมเป็นพิเศษ ที่ใช้กระบวนการทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาเคมีน้อยกว่าระบบซักแห้งทั่วไปและถนอมเนื้อผ้า โดยเฉพาะผ้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เช่น ชุดสูท ผ้าไหม หรือผ้าขนสัตว์ ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการขจัดคราบ ซัก อบแห้ง ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการดูแลเนื้อผ้าและการจัดการเสื้อผ้าในระดับมืออาชีพ
• SoftWash® Washer ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Innovative Products Award ประจำปี 2026 จากผู้จัดงาน ออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านการดูแลเสื้อผ้าในระดับมืออาชีพ โดยมาพร้อมเทคโนโลยี Concorde ซึ่งรองรับกระบวนการทำความสะอาดแบบใช้น้ำ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการการดูแลผ้าและการดำเนินงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• SoftWash® Dryer เครื่องอบผ้าที่มาพร้อมระบบตรวจวัดความชื้น ออกแบบมาเพื่อช่วยควบคุมรอบการอบแห้งและสนับสนุนการทำงานในแต่ละวัน นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์แล้ว ALS ร่วมกับพันธมิตรและตัวแทนผู้จัดจำหน่าย โดยมีบริการสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ การคัดเลือกอุปกรณ์ การสำรวจหน้างาน การฝึกอบรมด้านเทคนิค การติดตั้ง การทดสอบระบบ และบริการหลังการขาย เพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานซักอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดและขอบเขตการให้บริการจะขึ้นอยู่กับความพร้อมและเงื่อนไขการให้บริการในแต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ การสอบถามเพื่อต้องการสั่งซื้อ หรือการวางแผนการให้บริการ และเริ่มต้นธุรกิจ