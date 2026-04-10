เคลียร์"พระราม2"ทล.หยุดก่อสร้างชั่วคราว คืนผิวจราจรช่องทางหลัก อำนวยความสะดวกช่วงสงกรานต์

กรมทางหลวง หยุดงานก่อสร้างชั่วคราว “ถนนพระราม 2“ คืนผิวจราจรช่องทางหลัก วิ่งได้ทุกเลน อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่จะเร่งยกชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับ M82 ที่เหลือให้เสร็จพ.ค.นี้ เพื่อคืนผิวจราจรถาวรก่อนเปิดเทอม
วันที่ 10 เมษายน 2569 กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งประชาสัมพันธ์ หยุดงานก่อสร้างชั่วคราวและคืนผิวจราจรช่องทางหลักถนนพระราม 2 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยระบุว่า ขณะนี้พื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน–บ้านแพ้ว (ตอน 4 และตอน 7) ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัย ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการยกติดตั้งและยึดชิ้นส่วนโครงสร้างในบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมทางหลวงได้หยุดงานก่อสร้างทั้งหมดชั่วคราว พร้อมคืนผิวจราจรในช่องทางหลักบนถนนพระราม 2 ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัยสูงสุด
สำหรับการจัดการจราจรภายหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ กรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางหลักในบางจุดอีกครั้ง เพื่อเข้าดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับในส่วนที่เหลือให้มีความปลอดภัยสูงสุด
โดยมีแผนการปิดเบี่ยงการจราจร ดังนี้
-จุดปิดเบี่ยงจราจร: บริเวณ กม.26 และ กม.30+500
กำหนดการ: เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
ช่วงเวลาดำเนินการ: เฉพาะช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น.
ทั้งนี้ กรมทางหลวงมีเป้าหมายให้การดำเนินงานขั้นตอนการยกติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับของทางหลักในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ และสามารถคืนผิวจราจรช่องทางหลักได้ก่อนช่วงวันเปิดภาคเรียน (กลางเดือนพฤษภาคม 2569) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วน
กรมทางหลวงขอให้ประชาชนศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนก่อนการเดินทาง โดยสามารถติดตามข้อมูลสภาพการจราจร หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง)