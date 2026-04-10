"ไลอ้อน" คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ เวที TJDA 2026 ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมสีเขียวด้วยฝีมือคนไทย

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทยมายาวนานตลอด 57 ปี ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน หลังคว้า 2 รางวัลระดับประเทศ ได้แก่ Diamond Award และ Golden Award จากเวที Thailand–Japan Decarbonization Award (TJDA) 2026 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สะท้อนความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมลดคาร์บอนและการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรม
ดร.กิตติวัตร โสมวดี ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญขององค์กรในการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยศักยภาพและองค์ความรู้ของวิศวกรไทยในการคิดค้นและต่อยอดเทคโนโลยีภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่ ไลอ้อน ประเทศไทย เคยคว้า 2 รางวัล Golden Award มาได้ในปี 2025 การได้รับรางวัลระดับ Diamond Award ในปีนี้ จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมของวิศวกรไทยที่พัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป้าหมาย Net Zero อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ พิธีประกาศผลและมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี สำหรับรางวัล Diamond Award บริษัทได้รับจากโครงการ “Natural Gas Reduction toward Low-Carbon Powder Detergent Production” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตผงซักฟอก ผ่าน 3 เทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนผสมเพื่อลดพลังงานในขั้นตอนอบแห้ง (Slurry Optimization) และการใช้ระบบ AI ควบคุมความชื้นแบบเรียลไทม์ (MFA Intelligent Control)
โครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ผงซักฟอกเปา (PAO) จนได้รับการรับรอง ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้รับ Golden Award จากโครงการ “Sustainable Carbon Reduction through Optimized Direct Neutralization Process” ซึ่งเป็นนวัตกรรมลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตน้ำยาล้างจาน ด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การพัฒนากระบวนการผลิตแบบขั้นตอนเดียว (Single-step Process) การออกแบบใบกวนผสมด้วยเทคโนโลยี CFD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน และระบบควบคุมอัจฉริยะ (Smart Control) ที่ช่วยลดความผันแปรและของเสียในระบบ ผลจากโครงการดังกล่าวส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ น้ำยาล้างจานไลปอน เอฟ (Lipon F) และ น้ำยาล้างจานโปร (Pro) ได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อนจาก อบก. เช่นเดียวกัน
ความสำเร็จของทั้งสองโครงการสะท้อนให้เห็นว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถเกิดขึ้นได้จริง ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตจากภายในองค์กร การลดความสูญเสียในทุกขั้นตอน และการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรไทยอย่างเต็มศักยภาพ
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงเดินหน้าตามแผน LION Eco Challenge 2050 อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร Net Zero และร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นต้นแบบให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียวในอนาคต