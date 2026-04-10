“ดร.พันธ์ศักดิ์” เปิดเวที Focus Group จังหวัดภูเก็ต ถกอนาคตทีวีดิจิทัลหลังปี 72

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์เป็นประธานการเปิดประชุมร่วมกลุ่มย่อย เข้าร่วมการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลประเด็นสำคัญของกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2568 ที่โรงแรม เดอะ ทาโก้ ดีไชน์ จังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบาย และรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์
การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจโทรทัศน์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับระบบกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อ รวมถึงพฤติกรรมการรับชมของประชาชนในยุคดิจิทัล
นอกจากนี้ เวที Focus Group ยังเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการสื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึก ทั้งในด้านความท้าทาย โอกาส และทิศทางการพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยในอนาคต โดยข้อเสนอและข้อมูลที่ได้จากการประชุมจะถูกนำไปใช้ประกอบการจัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ด้านกิจการโทรทัศน์ต่อไป