บางจากชี้แจงเรือขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมีลูกค้าร่วมใช้บริการที่สิงคโปร์

บางจากฯ แจงเรือขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมีลูกค้าร่วมที่ประเทศสิงคโปร์ นำส่งตามลำดับปลายทาง
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือBCPชี้แจงกรณีการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางว่า การขนส่งน้ำมันดิบเที่ยวดังกล่าวเป็นการขนส่งในลักษณะ co-loading หรือมีลูกค้าร่วมใช้บริการขนส่ง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติปกติในอุตสาหกรรม โดยมีการบรรทุกน้ำมันดิบสำหรับลูกค้ามากกว่าหนึ่งรายในเรือลำเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่ง
สำหรับเที่ยวเรือนี้ มีลูกค้าอีกรายหนึ่งที่มีจุดหมายปลายทางที่ประเทศสิงคโปร์ จึงมีการนำส่งตามลำดับปลายทางตามแผนการขนส่ง ก่อนที่เรือจะเดินทางต่อมายังประเทศไทยเพื่อนำส่งน้ำมันดิบที่ท่าเรือโรงกลั่นน้ำมัน บางจาก ศรีราชา
ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายอื่นเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยในที่สาธารณะได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มประสานงานขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลไทย
นอกจากนี้ วานนี้ (9เมษายน) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อนายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถึงเหตุผลที่ไม่ได้มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับรมว.พลังงานเมื่อวันที่ 7เมษายนที่ผ่านมา