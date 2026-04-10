ไทยออยล์เร่งกลั่นน้ำมันสูงสุด113% จัดหาน้ำมันดิบจากแอฟริกา-อเมริการองรับความต้องการใช้ในปท.

ไทยออยล์ เร่งกลั่นน้ำมันสูงสุด113%พร้อมจัดหาแหล่งน้ำมันดิบอื่นทั้งแอฟริกาและอเมริกาเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569
อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 1.8 บาท พร้อมเดินหน้าการผลิตเต็มประสิทธิภาพ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.8 บาทต่อหุ้น และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.8 บาทต่อหุ้นแล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น
ในปี 2568 ไทยออยล์ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติการเชิงรุกและการบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความท้าทายและความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ทำให้ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในระดับดี โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจปัจจุบัน ผ่านการดำเนินงานปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ตามวาระของหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ และหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด
2. ดำเนินโครงการสำคัญตามแผนกลยุทธ์ โดยเดินหน้าก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด(CFP)อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและบริษัทผู้รับเหมารายใหม่ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรักษาอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน ดังนี้ คือการดำเนินโครงการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ,การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ปตท. ในการขยายวงเงินเครดิตที่ใช้ในการจัดซื้อน้ำมันดิบ,การลดระดับหนี้สินและจัดการโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม ประกอบด้วย การไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินก่อนกำหนด และการออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4. การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปรับเร่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 โดยแสวงหาการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 36,115 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2568 พร้อมทั้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยผสมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน
ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิรวม 3,171 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับปัจจัยบวกจากรายการพิเศษ ได้แก่ กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 4,042 ล้านบาท และกำไรจากการต่อรองราคาเข้าซื้อธุรกิจของบริษัทร่วมในประเทศสิงคโปร์ 7,371 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 14,584 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากสถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยใช้อัตราการกลั่นสูงสุด (Refinery Utilization Rate) ที่ระดับ 113% พร้อมเร่งปรับแผนการจัดหาน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่น อาทิ แอฟริกาและอเมริกา เพื่อทดแทนน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง แม้ว่าต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าพรีเมียมน้ำมันดิบ ค่าขนส่ง และค่าประกันภัย จะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผลิตน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ 18.7 ล้านลิตรต่อวันเป็น 19.8 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันในประเทศที่เพิ่มขึ้น พร้อมเปิดให้บริการคลังน้ำมันที่โรงกลั่นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังสถานีบริการและผู้ค้าส่ง ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และวางแผนจัดหาน้ำมันดิบอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศอย่างเต็มกำลัง ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน