Flash Express รุกตลาดใหม่ เปิดบริการขนส่ง “ต้นไม้” ทั่วไทย

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพ ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมทั่วไทย และเซาท์ อีส เอเชีย เดินหน้าขยายสู่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เปิดตัวบริการใหม่ “รับส่งต้นไม้” ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดที่เติบโตต่อเนื่อง โดยชูจุดเด่น “เรียกเข้ารับฟรีถึงที่ ไม่มีขั้นต่ำ” พร้อมให้บริการตลอด 365 วัน
บริการดังกล่าวออกแบบมาเพื่อการขนส่งต้นไม้โดยเฉพาะ คำนึงถึงความอ่อนไหวของสินค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดแยกพัสดุด้วยวิธีเฉพาะ การจัดพื้นที่ขนส่งที่เหมาะสม ไปจนถึงการควบคุมระยะเวลาจัดส่ง เพื่อให้ต้นไม้ถึงปลายทางอย่างสมบูรณ์ ด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ ด้านราคาเริ่มต้นเพียง 70 บาท สำหรับน้ำหนัก 1–5 กิโลกรัมแรก มอบความคุ้มค่าให้ทั้งผู้ส่งรายย่อย และผู้ประกอบการ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษส่วนลด 20 บาทต่อชิ้น (ราคาเริ่มต้นเหลือเพียง 50 บาทเท่านั้น) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2569