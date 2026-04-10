สห ลอว์สัน รุกพัทยา เปิด “Royal Garden Pattaya” เรือธงแห่งที่ 2

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เปิดร้านเรือธงแห่งที่ 2 “Royal Garden Pattaya” อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้า Royal Garden Plaza Pattaya ตอกย้ำกลยุทธ์รุกทำเลท่องเที่ยวและย่านเศรษฐกิจสำคัญ พร้อมนำเสนอคอนเซ็ปต์ผสานญี่ปุ่นโมเดิร์นและนีโอฟิวเจอร์ ยกระดับประสบการณ์ร้านสะดวกซื้อรูปแบบใหม่ใจกลางเมืองพัทยา
นายคิมิฮิโกะ ชินากาว่า (Mr. Kimihiko Shinagawa) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด เปิดเผยว่า “การเปิดร้านเรือธงแห่งที่ 2 ในพัทยาครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสห ลอว์สัน ในการนำเสนอประสบการณ์ร้านสะดวกซื้อที่มีคุณภาพและแตกต่าง เราตั้งใจให้ Royal Garden Pattaya เป็นจุดหมายใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่ ด้วยสินค้าและบริการสไตล์ญี่ปุ่นที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย”
LAWSON สาขา “Royal Garden Pattaya” ถูกวางตำแหน่งเป็นร้านเรือธงลำดับที่ 2 ต่อจากสาขา “United Center (ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์)” ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน 2567 โดยยังคงคอนเซ็ปต์การออกแบบที่ผสาน “โมเดิร์นสไตล์ญี่ปุ่น” เข้ากับ “นีโอฟิวเจอร์สไตล์” ได้อย่างลงตัว สะท้อนภาพลักษณ์ความทันสมัยควบคู่กับเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่น
ภายในร้าน ลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่โดดเด่น ทั้งเบเกอรีที่อบสดใหม่จากเตาภายในร้าน และข้าวปั้น (โอนิกิริ) ที่ปั้นสด ซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมของ LAWSON โดยในสาขานี้ได้เพิ่มไส้ใหม่เพื่อให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ อาทิ เมนูกาแฟใหม่ เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
สห ลอว์สัน เปิดสาขาแรกในกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2556 และปัจจุบันมีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 228 แห่ง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569) ครอบคลุมทำเลศักยภาพ อาทิ สนามบิน สถานีรถไฟ โรงพยาบาล และอาคารสำนักงาน โดยร้านเรือธงสาขา “United Center” ถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่นำเสนอเมนู “ไก่ทอดแอล–ชิกิ (L-chiki)” และข้าวปั้นพรีเมียมที่ปรุงสดภายในร้าน
การเปิดร้าน LAWSON สาขา “Royal Garden Pattaya” ในครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ของสห ลอว์สัน ในการมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านร้านสะดวกซื้อสไตล์ญี่ปุ่นในประเทศไทย พร้อมยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทั้งด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอย่างครบวงจร
พบกับ LAWSON สาขา “Royal Garden Pattaya” ได้ที่ศูนย์การค้า Royal Garden Plaza Pattaya ชั้น 1 เลขที่ 218 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บนพื้นที่ร้านขนาด 145 ตารางเมตร พร้อมจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพกว่า 2,300 รายการ ที่พร้อมมอบประสบการณ์ความสะดวกสบายสไตล์ญี่ปุ่นให้แก่ลูกค้าทุกช่วงเวลา