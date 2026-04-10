เซ็นทรัลพัฒนา“เซ็นทรัลพัฒนา” คว้าดัชนียั่งยืนดาวน์โจนส์8ปีซ้อน
ตอกย้ำความสำเร็จองค์กรด้าน Sustainability Leadership ที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก ใน Dow Jones Best-in-Class Indices จากการประเมินกลุ่มบริษัทอสังหาฯ 332 บริษัททั่วโลกพร้อมติดอันดับ 8 ปีต่อเนื่องใน DJSI World และ 12 ปีต่อเนื่องใน DJSI Emerging Market พร้อมติด TOP 10% S&P Global Sustainability Yearbookเดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ Dow Jones Best-in-Class Indices ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG อย่างจริงจัง โดยปี 2568 นับเป็นอีกก้าวสำคัญของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ไม่ได้เติบโตเพียงด้านผลประกอบการ แต่ยังเดินหน้าปรับองค์กรสู่การเป็น Sustainable Growth Business อย่างเต็มตัว โดยผสาน ‘ความยั่งยืน’ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจหลัก Retail-Led Mixed-Use Development เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุน และการใช้ Green Finance เป็นเครื่องมือสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานสะอาด เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในเวทีระดับสากล
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังจัดตั้งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนากรีนโกรท เพื่อเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนDecarbonization ผ่านการลงทุนด้านพลังงานสะอาด เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการขยายการติดตั้ง Solar Rooftop ในโครงการต่างๆ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 7 หรือเท่ากับ 19,073 ตันคาร์บอนเทียบเท่า เมื่อเทียบกับปี 2567 ขณะเดียวกันยังสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านโครงการ Green Partnership ซึ่งมีแบรนด์และร้านค้ากว่า 2,400 รายร่วมลดการปล่อยคาร์บอน สะท้อนแนวทางการเติบโตที่สร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน”
นางสาวอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนาตระหนักว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องเกิดจากการสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน เราจึงขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด Creating Shared Value (CSV) โดยใช้ศูนย์การค้าและโครงการมิกซ์ยูสทั่วประเทศเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างโอกาสให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่ เรามุ่งพัฒนา ecosystem ของเมืองและชุมชน ที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อให้ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาเป็นมากกว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้คน ธุรกิจ และชุมชนสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
ในปี 2568 บริษัทฯ เปิดตัว ‘เซ็นทรัล กระบี่’ ในฐานะ The First Sustainable Lifestyle Destination พร้อมประกาศความสำเร็จของ ‘เซ็นทรัล นครสวรรค์’ ที่ได้รับมาตรฐานอาคารเขียว ‘TREES’ ระดับ Gold จากสถาบันอาคารเขียวไทย นับเป็นต้นแบบศูนย์การค้ายั่งยืนแห่งแรกของไทย จากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับพันธมิตร ONNEX By SCG ตามด้วย ‘เซ็นทรัล จันทบุรี’ ได้รับรองมาตรฐาน TREES ระดับ Gold แห่งที่สอง สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารตั้งแต่วันแรก”
โดยปี 2568 เซ็นทรัลพัฒนา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนผ่าน 4 โครงการไฮไลต์ ครอบคลุมด้าน ESG ที่สร้างแรงกระเพื่อมในระดับประเทศ ดังนี้
1.Green Building & World-Class Landmark: เปิดตัว ‘เซ็นทรัล กระบี่’ The First Sustainable-Lifestyle Shopping Centre แห่งแรกในไทย ที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล EDGE Certification - Zero Level ตอกย้ำการเป็นอาคารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จากการดำเนินงาน พร้อมพัฒนา Green Road ถนนรักษ์โลกจากพลาสติกรีไซเคิลแห่งแรกของภาคใต้ ความยาวกว่า 500 เมตร ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลผสมไบโอซาร์ (Biochar) นอกจากนี้ยังมีโครงการ ‘เซ็นทรัล พาร์ค’ World-Class Mixed-Use แลนด์มาร์กใหม่ย่านสีลม-พระราม 4 ที่เป็นก้าวสำคัญของการสร้างเมืองแห่งอนาคต ผ่านแนวคิดการผสาน Park Life & Urban Life ด้วย Rooftop Park ขนาดกว่า 7 ไร่ ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ
2. Green Finance & Clean Energy: บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำรายแรกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกไทย จัดหาเงินทุนผ่าน Green Bond & Sustainability-linked Bond เพื่อระดมทุนเดินหน้าสร้างมิกซ์ยูสและอาคารสีเขียวในไทยและต่างประเทศ สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด โดยภายในสิ้นปี 2568 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รวมกว่า 35.84 เมกะวัตต์
3. Green Logistics & Events: พลิกโฉมงาน Better Futures Project 2025 ภายใต้แนวคิดสนับสนุน Sustainable Lifestyles ทำให้เรื่องความยั่งยืน “เข้าใจง่ายและทำได้จริง” ผ่านรูปแบบ ‘รถพุ่มพวงไฟฟ้าสไตล์รักษ์โลก’ โดยนำรถกระบะไฟฟ้า 100% มาปรับเป็นอีเวนต์เคลื่อนที่ เดินทางสู่ 5 ภูมิภาคทั่วไทย เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวด้านความยั่งยืน พร้อมส่งเสริมแนวคิด Worry-Free Journey
4. Sustainable Community: เซ็นทรัลพัฒนาสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสังคมผ่านโมเดล CSV (Creating Shared Value) โดยเปิดพื้นที่ “SME Marketplace” และ “OTOP Showcase” ตลอดทั้งปีในทุกสาขาทั่วประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า 10,000 ราย สร้างรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจชุมชนมากกว่า 3,500 ล้านบาท พร้อมใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นศูนย์กลางกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ ศูนย์รับบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย การสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์โลกผ่านการประกวดคลิปวิดีโอ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านแคมเปญ Go Local Love Local ตอกย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเป็น ‘นักพัฒนา’ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ชุมชน เมือง และประเทศ เซ็นทรัลพัฒนา ยังได้รับการยอมรับบนเวทีสำคัญทั้งในประเทศและระดับโลก โดยปี 2568 บริษัทฯ คว้า 63 รางวัล ครอบคลุมด้าน Sustainability อาทิ The Asset Triple A Sustainable Finance Awards 2025 สาขา Best Sustainability-Linked Loan - Property และสาขา Best Sustainability-Linked Loan – Real Estate, Prime Minister Award 2025 สาขา Innovation for Sustainability, รางวัล Excellence in Energy Conservation จากเวที Thailand Energy Awards สาขา Designated Building และสาขา Green Building, โล่เกียรติคุณองค์กรส่งเสริมการลด-เลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-Use Plastic) จัดโดย DCCE รวมถึง The Asean Corporate Governance Awards 2025 ติดอันดับ TOP 50 บริษัทจัดทะเบียนในอาเซียน ที่มี ASEAN CG Scorecard สูงที่สุดในปี 2024