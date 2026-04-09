“นกแอร์”ส่งความสุขหนุนเดินทางช่วงสงกรานต์ ให้โหลดสัมภาระเพิ่มฟรี 10 กิโลกรัม

“นกแอร์”ส่งมอบความสุขให้ผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ สนับสนุนให้คนเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว โหลดสัมภาระเพิ่มฟรี 10 กิโลกรัม
สายการบินนกแอร์ เดินหน้าส่งมอบความสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระตุ้นการเดินทางภายในประเทศและส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวและได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวอย่างสุขใจ สำหรับลูกค้าทุกท่าน สามารถโหลดสัมภาระเพิ่มฟรี 10 กิโลกรัมต่อท่าน ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์
ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตน้ำมันแพงในปัจจุบัน นกแอร์ยังคงใส่ใจและรักษามาตรฐานการเดินทางให้ตรงเวลาและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารมากขึ้น โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ นกแอร์ขอส่งมอบความห่วงใยให้ลูกค้าทุกคนและเป็นการกระตุ้นการเดินทางช่วงเทศกาลและสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมครอบครัว สำหรับลูกค้าทุกท่านที่เดินทางในช่วงวันที่ 11-15 เมษายน 2569 จะได้รับสิทธิโหลดน้ำหนักสัมภาระฟรี ท่านละ 10 กิโลกรัม ในทุกชั้นบัตรโดยสาร
เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางของลูกค้า นกแอร์ได้พัฒนาและส่งมอบประสบการณ์การเดินทาง ด้วยบริการ “Nok Air Inflight Entertainment” ระบบความบันเทิงบนเครื่องบินโฉมใหม่ที่พร้อมให้บริการบนทุกเที่ยวบินของนกแอร์ ให้ลูกค้าทุกท่านได้เพลิดเพลินกับระบบความบันเทิง, ซีรี่ย์ นิตยสารผ่านอุปกรณ์พกพาส่วนตัวของผู้โดยสารบนเที่ยวบิน
นอกจากนี้ลูกค้าที่สมัครสมาชิก NOK FAN CLUB และสำรองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนกแอร์ ยังได้รับคะแนนสะสม Nok Points จากการบินในทุกเที่ยวบิน เพื่อนำคะแนนสะสมไปแลกสิทธิประโยชน์อีกมากมายของสายการบินและพันธมิตร อาทิ ใช้คะแนนแลกบัตรโดยสารฟรี, นำไปแลกเป็นส่วนลดบัตรเติมน้ำมัน หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
ทั้งนี้ นกแอร์ยังคงเชื่อมั่นว่าภาพรวมอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้ การออกมาตรการสนับสนุนในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างสงกรานต์จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน