xs
xsm
sm
md
lg

“บรรทัดทอง Water Street 2026” 12–14 เม.ย. กิน เล่น เปียก ครบจบในที่เดียวที่จุฬาฯ ซอย 5

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พร้อมฟรีคอนเสิร์ต FLI:P, MINDY, VVV, ALTERS

กรุงเทพฯ — เทศกาลสงกรานต์ที่มัดรวมความสนุกและความอร่อย “บรรทัดทอง Water Street 2026” กลับมาอีกครั้งในปี 2569 โดยเนรมิตพื้นที่ 2 บล็อกของจุฬาฯ ซอย 5 ให้กลายเป็น water playground กลางเมือง ให้ทุกคนสัมผัสประสบการณ์สงกรานต์ที่ “เล่นน้ำได้ กินต่อได้” ตลอดทั้งวัน

ภายในงาน ผู้ร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมเล่นน้ำแบบจัดเต็ม ทั้งอุโมงค์น้ำ (water tunnel), water tower กระจายทั่วทั้งงาน และจุดเติมน้ำฟรีตลอดแนวถนน เพื่อรับประกันว่าความสนุกจะไม่สะดุด

นอกจากนี้ ยังมีฟรีคอนเสิร์ตตลอดทั้ง 3 วัน ได้แก่
12 เมษายน
•16:00-17:00 DJ ASYS
•17:30-18:30 La Moon + RedSpin
•19:00-20:00 FLI:P
•20:30-21:30 Lamun Band

13 เมษายน
•16:30-17:30 DJ Zaragift
•18:00-19:00 foolscape band
•19:30-20:30 MINDY + BDLMD TRAINEE

14 เมษายน
•16:00-17:00 ALTERS + INC
•17:30-18:30 DJ LINGICE
•19:00-20:00 VVV

“บรรทัดทอง Water Street 2026” มุ่งเชื่อมต่อประสบการณ์การเล่นน้ำสงกรานต์เข้ากับย่านบรรทัดทอง ย่านของกินและร้านอาหารยอดนิยมของกรุงเทพฯ ทำให้ผู้ร่วมงานสามารถสลับระหว่างการเล่นน้ำและการชิมอาหารอร่อย ๆ ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเล่นน้ำแล้วไปกิน หรือกินเสร็จกลับมาเล่นน้ำต่อ สนุกได้ตลอดทั้งวันในพื้นที่เดียว
งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–14 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12:00–23:00 น. ณ จุฬาฯ ซอย 5 (ย่านบรรทัดทอง) เข้าร่วมงานฟรีทั้งโซนเล่นน้ำและโซนคอนเสิร์ต
“บรรทัดทอง Water Street 2026” จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NYLON THAILAND ร่วมกับ Sword of Justice, havaianas, นมตราหมียูเอชที, เนสกาแฟ เรดี้ทูมิกซ์, กุ๊งกิ๊ง, Bolt Thailand และ Sukishi












+2