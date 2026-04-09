4NOLOGUE ยกระดับ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” สู่เทศกาลดนตรีสงกรานต์ระดับโลก เนรมิต “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ” สร้างประสบการณ์ใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ 9-14 เม.ย นี้

กรุงเทพฯ – 4NOLOGUE ผู้นำด้านการสร้างสรรค์ประสบการณ์ความบันเทิงของประเทศไทย เดินหน้ายกระดับเทศกาลสงกรานต์สู่เวทีสากล ผ่านการสร้างสรรค์ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” มหกรรมดนตรีและสาดน้ำรูปแบบใหม่ ภายใต้ความร่วมมือกับ คิง เพาเวอร์ ในงาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย ” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 14 เมษายน 2569 ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
“SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ แต่เป็นแพลตฟอร์มเทศกาลรูปแบบใหม่ของไทย ที่ผสานดนตรี ศิลปิน และวัฒนธรรมการเล่นน้ำเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยมีเป้าหมายในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตานานาชาติ พร้อมสร้างภาพจำใหม่ของกรุงเทพฯ ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเทศกาลระดับโลก
ไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่การรวมตัวของศิลปินแถวหน้าของไทย อาทิ เจฟ ซาเตอร์, อาโป ณัฐวิญญ์, เจมีไนน์ – โฟร์ท, ปอนด์ – ภูวินทร์, จิมมี่ – ซี และศิลปินกลุ่ม LYKN ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและประสบการณ์ความสนุกตลอดทั้งงาน
นอกจากนี้ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” ยังยกระดับประสบการณ์ด้วยโซนกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล่นน้ำขนาดใหญ่ที่ขยายเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 2 เท่า เวทีการแสดงดนตรีสด มินิคอนเสิร์ต และกิจกรรมยอดนิยมอย่างแรนดอมแดนซ์ ที่สะท้อนวัฒนธรรมป๊อปของคนรุ่นใหม่ พร้อมการออกแบบพื้นที่ให้เป็นเทศกาลที่ผู้เข้าร่วมสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ รองรับทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ในส่วนของกิจกรรมดนตรี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน 2569 โดยเปิดให้เข้าร่วมงานฟรี พร้อมขนทัพศิลปินและโชว์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ความสนุกแบบไร้ขีดจำกัด ตอกย้ำบทบาทของ 4NOLOGUE ในฐานะผู้นำด้านการสร้างเทศกาลบันเทิงร่วมสมัยของไทย
ทั้งนี้ 4NOLOGUE ยังเตรียมเปิดโอกาสพิเศษสำหรับสื่อมวลชนบางส่วนในการเข้าร่วมสัมภาษณ์ศิลปินแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ภายในงาน เพื่อสะท้อนมุมมองของศิลปินไทยต่อเทศกาลสงกรานต์ในระดับสากล และถ่ายทอดประสบการณ์ของ “SUPERFLUID” ในมิติที่ลึกยิ่งขึ้น
“SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” จึงไม่ใช่เพียงเทศกาลดนตรี แต่เป็นอีกก้าวสำคัญของการผลักดันวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก ผ่านการผสานพลังของดนตรี ศิลปิน และประสบการณ์ที่สร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์