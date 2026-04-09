“เอ้ก ดิจิทัล” ผนึก Lotus’s พลิก CRM Retail Data Narrative แรกค้าปลีกไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - เอ้ก ดิจิทัล (EGG Digital) ผนึก Lotus’s เดินหน้ายกระดับระบบ CRM สู่การทำ Data-Driven Experience เต็มรูปแบบ นำศักยภาพของ AI Analytics มาวิเคราะห์และพลิกข้อมูลธุรกรรมมหาศาลให้กลายเป็น “เรื่องราวของลูกค้าแต่ละคน” (Data Narrative) เป็นครั้งแรกในธุรกิจค้าปลีกของไทย ช่วยให้แบรนด์เข้าใจตัวตนและพฤติกรรมของลูกค้าได้ลึกซึ้ง ต่อยอดสู่การนำเสนอคูปองส่วนลดและโปรโมชันที่ตรงใจในระดับรายบุคคล ดันอัตราการเป็นสมาชิกมายโลตัสกลับมาใช้คูปองสูงถึง 25% และช่วยเพิ่มยอดใช้จ่ายต่อคน เติบโต 25%
นางสาวทิพวัลย์ วงศ์ธรรมชาติ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Analytics AI & Consultation บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “ความท้าทายของธุรกิจค้าปลีกในยุคนี้ ไม่ใช่การขาดข้อมูล แต่คือ ‘การวิเคราะห์ข้อมูล ดึงบริบทสำคัญ พร้อมพลิกให้กลายเป็นอินไซต์ที่มีความหมาย และนำไปใช้สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้จริง’ เราจึงนำความสามารถของ RetailMatter โซลูชันวิเคราะห์ธุรกิจค้าปลีกอัจฉริยะ มาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมหลายพันล้านรายการและพฤติกรรมสมาชิกกว่า 22 ล้านราย พร้อมประมวลผลข้อมูลและสรุปออกมาเป็น ‘ตัวตนในการช้อปปิ้ง’
“โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ SAVE ความคุ้มค่า เน้นการใช้คูปองและใช้คอยน์เป็นส่วนลด SMART ความสะดวกสบาย กับการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ชาญฉลาด HEALTH สุขภาพดีผ่านผลิตภัณฑ์อาหารผักผลไม้สดใหม่ พร้อมนำตัวตนเหล่านี้ไปต่อยอดให้กลายเป็น ‘Shopping Wrapped’ หรือเรื่องราวการชอปของลูกค้าแต่ละคนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปสู่การมอบคูปองและสิทธิพิเศษแบบ Personalized ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อนำไปสู่การผลักดันยอดขายอย่างเป็นรูปธรรม”
รัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า "เมื่อเราเข้าใจตัวตนและบริบทของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างชัดเจน เราก็สามารถเข้าถึงพฤติกรรมและความต้องการได้อย่างลึกซึ้ง อินไซต์เหล่านี้จึงถูกนำมาต่อยอดเป็นบริการด้าน Martech และ CRM ที่ผสาน Data, Technology และ Creative เข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ โซลูชันนี้ถูกออกแบบภายใต้ 2 แนวคิดหลัก ได้แก่ Seamless Identity Mapping และ Speed-to-Market โดยพัฒนาบน LINE LIFF เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงประสบการณ์ได้ทันที เพียงคลิกเดียวผ่าน LINE โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปหรือลงทะเบียนซ้ำ ระบบสามารถเชื่อมโยง LINE ID กับ Member ID ได้แบบเรียลไทม์ รองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และทำให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นแบบ Personalized ได้อย่างแท้จริงในทุกจุดสัมผัส บนโครงสร้างนี้
“เราได้พัฒนาแคมเปญ My Lotus’s Fest 2025 ช้อปสตอรี่เปิดบันทึกความคุ้ม “My Shop Story” ครอบคลุมทั้งการออกแบบ Customer Experience, UX/UI และ Creative Content บน LINE LIFF รวมถึงการวางกลยุทธ์ CRM และแผนการสื่อสารแบบครบวงจร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้คือประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย สนุก และตรงใจลูกค้า พร้อมเสริมสร้างความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาว"
นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานฟอร์เมชั่น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กล่าวว่า “ที่ผ่านมา CRM ของค้าปลีกมักเน้น ‘การให้สิทธิประโยชน์’ แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็น ‘ประสบการณ์ที่มีความหมาย’ สำหรับลูกค้าได้จริง ที่ Lotus’s เราจึงยกระดับจาก CRM แบบเดิม ไปสู่การเป็น AI-powered retail platform ที่ใช้ First-party Data มาสร้างความเข้าใจลูกค้าในระดับบุคคล (Individual-level Intelligence) ‘My Shop Story’ คือก้าวสำคัญที่เราเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม ให้กลายเป็น เรื่องราวที่ลูกค้ารู้สึกว่า “นี่คือฉัน” และสามารถนำไปใช้ได้จริง AI
“เราไม่ได้มองสิ่งนี้เป็นแคมเปญ แต่คือการวางรากฐานของ Next-Generation CRM ที่เชื่อมต่อทุก touchpoint ตั้งแต่ data, insight, ไปจนถึง personalized experience แบบ real-time สิ่งนี้จะเป็น engine สำคัญในการขับเคลื่อนทั้ง Customer Lifetime Value และการเติบโตของ Lotus’s ในระยะยาว”
เอ้ก ดิจิทัล และ Lotus’s ตอกย้ำความสำเร็จในการร่วมมือครั้งนี้ ผ่านการคว้ารางวัล Platinum สาขา Customer Data Intelligence จากเวที MarTech Innovation Awards 2026 จากผลลัพธ์ของแคมเปญ My Lotus’s Fest 2025 ช้อปสตอรี่เปิดบันทึกความคุ้ม “My Shop Story”ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างโดดเด่น โดยมีผู้ใช้งานเข้าร่วมกว่า 60,000 รายเข้าร่วม อัตราการใช้คูปองสูงถึง 25% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง 2 เท่า พร้อมทั้งสร้างการเติบโตของจำนวนผู้ติดตาม 200% และยอดใช้จ่ายต่อคนเพิ่มขึ้น 25%
“ในยุคดิจิทัลแบบนี้ ข้อมูลมีอยู่ทุกที่และกระจัดกระจายอยู่หลายช่องทาง ดังนั้น ความสามารถในการวิเคราะห์และแปลงข้อมูลให้เป็นอินไซต์เชิงลึกที่เข้าใจบริบทเฉพาะบุคคลได้อย่างแท้จริง จึงเป็นกุญแจสำคัญในการทำ CRM และการขับเคลื่อนธุรกิจในทุกมิติ เพราะ อินไซต์ที่ถูกบริบทและมีความหมายจะสามารถช่วยให้แบรนด์ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง พร้อมสามารถเปลี่ยนความสนใจของลูกค้าให้กลายเป็นการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” นางสาวทิพวัลย์ กล่าว