TPC พัฒนาสิทธิ์ประโยชน์ เร่งผุดเครือข่ายบริการทั่วโล

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (TPC) ประกาศเดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงสู่การขับเคลื่อนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศ ตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยในการเป็น “จุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการพำนักระยะยาว” จับมือภาครัฐและเอกชนเสริมแกร่งเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจจัดงาน “Thailand Privilege Appreciation Day” เพื่อแสดงความขอบคุณพันธมิตรสำหรับความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา
นายมนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (TPC) กล่าวว่า “การบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนนับเป็นฟันเฟืองสำคัญในสร้างความสำเร็จให้กับ TPC โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีคุณภาพสูงด้วยการคัดกรองที่ได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงการสร้าง Ecosystem สำหรับการท่องเที่ยวและพำนักระยะยาวด้วยจำนวนพันธมิตรมากกว่า 1,500 รายทั่วโลก และกว่า 400 รายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ บริษัทฯสามารถกระตุ้นให้เกิด
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากกว่าปีละ 50,000 ล้านบาท”
ในปีที่ผ่านมา Thailand Privilege ได้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและพำนักระยะยาวในประเทศไทย ซึ่งต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้และการเติบโตให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ด้วยจำนวนสมาชิกที่เป็นชาวต่างชาติศักยภาพสูงกว่า 40,000 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้สูงถึง
1.4 ล้านบาท ต่อคน ต่อปี
สำหรับในปี 2569 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ผ่านบริการหลักต่างๆ ได้แก่ วีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาว (Thailand Long-Term Visa), การบริการ ณ สนามบิน (Airport VIP Services), การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ (Government Concierge), ศูนย์ติดต่อดูแลช่วยเหลือสมาชิก (Member Contact Center) รวมถึงการมอบบริการการอำนวยความสะดวกสบายระหว่างการพำนักในประเทศไทยด้วยสิทธิประโยชน์เหนือระดับที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ทุกมิติ (Lifestyle Privileges) อาทิ ที่พัก ท่องเที่ยว การพักผ่อน การดูแลสุขภาพ และการลงทุน
โดยในปีนี้ยังได้มีการขยายบริการที่ครอบคลุมทั่วโลกเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับให้กับสมาชิกผ่านเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกหรือที่เรียกว่า “Global Privileges” ได้แก่ Global Hotel Access ด้วยจำนวนเครือข่ายโรงแรมมากกว่า 2 ล้านแห่งทั่วโลก, Global Golf Privileges ครอบคลุมสนามกอล์ฟระดับพรีเมียมมากกว่า 1,000 สนาม ใน 55 ประเทศทั่วโลก และ Global Airport Transfers บริการรถรับส่งสนามบินด้วย 66 จุดให้บริการใน 33 ประเทศทั่วโลก และยังคงมุ่งเน้นขยายการให้บริการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภายในงานยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ให้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.), กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.), กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สำนักนายกรัฐมนตรี และมอบรางวัลให้กับตัวแทนจำหน่ายที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและพันธมิตรคู่ค้า ที่ให้ความร่วมมือในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ต่างๆ อย่างโดดเด่น เพื่อเชิดชูพันธมิตรธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับ Thailand Privilege ที่ได้ต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลักดันการท่องเที่ยวและพำนักระยะยาวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนในประเทศไทย